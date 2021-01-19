Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Алексея Навального выбила "женская карта". Опубликован компромат
"Володья, а он лететь не хотел": Сериал о посадке Навального и "с...
Русский сухой паёк перевернул стандарты НАТО. "Встречаются как-то два генер...
«Слышат русский - гора с плеч»: одесские СМИ рассказали, почему местные продавцы...
Главная / Политика

Япония потеряла все шансы "вернуть" Курилы - СМИ

19 января 2021, 20:00  •  132 • Политика
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
У Токио, по крайней мере, дважды была возможность получить два острова - при Хрущеве и Ельцине
Япония потеряла любые шансы "вернуть" часть островов Курильской гряды. Об этом пишет "ПолитРоссия" со ссылкой на аналитический материал китайского издания Sohu.
В статье отмечается, что у Токио в разные годы трижды представлялась возможность решить, как в Стране восходящего солнца считают, территориальный "спор".
В частности, это было реально в 1956 г. во времена правления СССР генсеком Никитой Хрущевым, когда Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, которая утверждала окончание войны между странами. Предполагалось, что два из четырех островов – Хабомаи и Шикотан – отходили Японии, а Итуруп и Кунашир оставались под юрисдикцией СССР. Японская сторона, ощутив мягкость Москвы, тут же захотела большего, т.е. все четыре острова.
Тогда в ситуацию вмешались США, пригрозив Токио не отдать им Окинаву, если будет подписан договор с советским правительством. В итоге японцы пошли на попятную, а СССР аннулировал декларацию.
Потом был шанс договориться сторонам уже на закате Советского Союза с генсеком Михаилом Горбачевым, который якобы предложил Токио выкупить острова у Москвы за большие деньги. По слухам, речь шла о $200 млрд, но японцы рассчитывали лишь на сумму в $28 млрд. При этом первый и последний президент СССР не отрицая факт ведения самих переговоров на тему Курил, заявлял, что торговать территориями никто не собирался.
Ну а третий раз японцы потеряли вернуть два острова согласно хрущевской декларации в лихие 90-е, когда к соглашению вернулся первый президент России Борис Ельцин. Однако и тогда Токио настаивал на передаче ему четырех островов. В итоге Москва и Токио "снова оказались в ловушке переговоров".
А затем к власти в России пришел Владимир Путин, сразу объявивший, что у государства нет ни сантиметра лишней земли. Более того, напоминают китайцы, в 2020 г. Москва разместила на Курилах системы С-300, обозначив отношение российского руководства к притязаниям Токио на острова.
Несмотря на тот факт, что переговоры продолжаются, не устранена одна из главных проблем региона – наличие баз Пентагона в Японии, что является явной угрозой для России. Передай Москва Хабомаи и Шикотан под юрисдикцию Токио, там тут же объявятся американские войска.
"Япония упустила три редких шанса завладеть островами. Больше шансов у них нет", – резюмируется в статье.
Накануне премьер-министр Японии Есихидэ Суга в ходе выступления в парламенте заявил о заинтересованности Токио в партнерских отношениях с Москвой и тут же призвал не затягивать с решением проблемы Курильских островов. По его словам, нельзя этот вопрос передавать следующим поколениям, а нужно "поставить окончательную точку".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



132
Источник
Похожие новости
19 января 2021, 02:35
Генерал ГУФСИН Мороз вмешался в судьбу Навального: Следующий митинг собирайте в Вятке
19 января 2021, 10:50
Трамп перед уходом сделал гадость России
19 января 2021, 00:45
Кто лишил Белоруссию ЧМ по хоккею - 2021: Тихановская сдала всех причастных
19 января 2021, 04:25
У депутатов отобрали бюджетную "кормушку". В Петербурге бунт?
19 января 2021, 02:35
За предсказавшего катастрофу российской экономике миллиардера взялись следователи ЕС
19 января 2021, 14:30
"А когда в Москве работали…?": Соратника Зеленского застали врасплох вопросом после русофобской речи
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 января 2021, 02:35
Генерал ГУФСИН Мороз вмешался в судьбу Навального: Следующий митинг собирайте в Вятке
19 января 2021, 14:30
Малазийский лайнер сбил украинский военный лётчик Владислав Волошин, но это – государ...
19 января 2021, 10:50
Трамп перед уходом сделал гадость России
19 января 2021, 00:45
Кто лишил Белоруссию ЧМ по хоккею - 2021: Тихановская сдала всех причастных
19 января 2021, 04:25
У депутатов отобрали бюджетную "кормушку". В Петербурге бунт?
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 января 2021, 02:35
Генерал ГУФСИН Мороз вмешался в судьбу Навального: Следующий митинг собирайте в Вятке
17 января 2021, 01:05
За "большую накачку" заплатят граждане: Силуанов выдал неожиданное признание и заговорил про дефолт
17 января 2021, 01:05
Алексея Навального выбила "женская карта". Опубликован компромат
18 января 2021, 03:40
Навального увели полицейские: "Сериал" с возвращением в Россию закончился
19 января 2021, 10:50
Трамп перед уходом сделал гадость России
15 января 2021, 00:30
В Раде зарегистрировали закон, разрешающий отобрать у украинцев последнее – в Киеве призвали сопротивляться
13 января 2021, 21:55
ВСУшники, пройдя подготовку в США, увольняются из армии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.