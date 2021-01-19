Япония потеряла все шансы "вернуть" Курилы - СМИ

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У Токио, по крайней мере, дважды была возможность получить два острова - при Хрущеве и Ельцине

Япония потеряла любые шансы "вернуть" часть островов Курильской гряды. Об этом пишет "ПолитРоссия" со ссылкой на аналитический материал китайского издания Sohu.

В статье отмечается, что у Токио в разные годы трижды представлялась возможность решить, как в Стране восходящего солнца считают, территориальный "спор".

В частности, это было реально в 1956 г. во времена правления СССР генсеком Никитой Хрущевым, когда Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, которая утверждала окончание войны между странами. Предполагалось, что два из четырех островов – Хабомаи и Шикотан – отходили Японии, а Итуруп и Кунашир оставались под юрисдикцией СССР. Японская сторона, ощутив мягкость Москвы, тут же захотела большего, т.е. все четыре острова.

Тогда в ситуацию вмешались США, пригрозив Токио не отдать им Окинаву, если будет подписан договор с советским правительством. В итоге японцы пошли на попятную, а СССР аннулировал декларацию.

Потом был шанс договориться сторонам уже на закате Советского Союза с генсеком Михаилом Горбачевым, который якобы предложил Токио выкупить острова у Москвы за большие деньги. По слухам, речь шла о $200 млрд, но японцы рассчитывали лишь на сумму в $28 млрд. При этом первый и последний президент СССР не отрицая факт ведения самих переговоров на тему Курил, заявлял, что торговать территориями никто не собирался.

Ну а третий раз японцы потеряли вернуть два острова согласно хрущевской декларации в лихие 90-е, когда к соглашению вернулся первый президент России Борис Ельцин. Однако и тогда Токио настаивал на передаче ему четырех островов. В итоге Москва и Токио "снова оказались в ловушке переговоров".

А затем к власти в России пришел Владимир Путин, сразу объявивший, что у государства нет ни сантиметра лишней земли. Более того, напоминают китайцы, в 2020 г. Москва разместила на Курилах системы С-300, обозначив отношение российского руководства к притязаниям Токио на острова.

Несмотря на тот факт, что переговоры продолжаются, не устранена одна из главных проблем региона – наличие баз Пентагона в Японии, что является явной угрозой для России. Передай Москва Хабомаи и Шикотан под юрисдикцию Токио, там тут же объявятся американские войска.

"Япония упустила три редких шанса завладеть островами. Больше шансов у них нет", – резюмируется в статье.

Накануне премьер-министр Японии Есихидэ Суга в ходе выступления в парламенте заявил о заинтересованности Токио в партнерских отношениях с Москвой и тут же призвал не затягивать с решением проблемы Курильских островов. По его словам, нельзя этот вопрос передавать следующим поколениям, а нужно "поставить окончательную точку".

