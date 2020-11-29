Япония потеряет шанс на Курилы при Байдене

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Вмешательство третьих стран никак не поможет решить курильский вопрос

Споры вокруг результатов выборов в США, кажется, наконец поутихли. С приходом Джо Байдена к власти внешняя политика Штатов сильно изменится, считают эксперты. В частности, политологи не исключают, что демократ сможет помочь Японии решить вопрос Курильских островов, который уже много лет является камнем преткновения Москвы и Токио, однако такого мнения придерживаются не все. Эксперт Олег Казаков объяснил, почему Японии не стоит возлагать слишком много надежд на нового главу Овального кабинета.

Япония не получит никаких преференций со стороны США, которые могли бы позволить Токио усилить давление на Москву, уверен Казаков. Основной причиной является то, что и Россия, и Япония всегда настаивали на решении проблемы принадлежности Курил лишь в двустороннем формате, несмотря на то что японцы не могут быть не заинтересованы в поддержке третьих стран. Однако даже в этом случае позиция России останется неизменной.

"Длительные переговоры по вопросу заключения мирного договора, предлагающего решение территориальной проблемы, не могут внезапно завершиться при вмешательстве третьих стран", – заявил Казаков в беседе с изданием "Экономика сегодня".



Также, по мнению аналитиков, приход Байдена к власти, вовсе не означает, что теперь США будут действовать линейно. Напротив, не исключено, что в ближайшие 4 года политика Штатов станет еще более непредсказуемой.

Но несмотря на то, что при Байдене отношения страны восходящего солнца и США, вероятно, станут лучше, чем были при Трампе, который регулярно шокировал японцев своими неоднозначными высказываниями и манерой поведения, на проблему Курил это никак не повлияет.

Ранее Япония буквально "отобрала" Курильские острова у России: заместитель консула страны восходящего солнца подарил одному из российских краеведческих музеев карты, на которых Курилы обозначены как часть Японии. Подобная выходка вызвала гневную реакцию российских комментаторов.