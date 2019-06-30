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Япония перестала маскировать китобойный промысел под "науку" и вернулась к ловле китов
30 июня 2019, 11:39 • 107 • В мире
Япония покинет Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) и вернется к коммерческому лову китов в своей экономической зоне. Официально об этом будет объявлено в понедельник, 1 июля. Ранее в Японии уверяли, что деятельность по ловле китов идет в "научных интересах".
Сейчас срок членства Японии в Международной комиссии по промыслу китов истек. Теперь страна собирается возобновить китовый промысел. Отмечается, что японские рыбаки могут заниматься этим исключительно в своих территориальных водах. Однако воды Антарктиды, к примеру, для них под запретом.
Отметим, что, когда японское правительство заявило в прошлом году о выходе из комиссии, это спровоцировало шквал критики. Ряд государств отозвались о таком решении резко негативно.
Между тем в Токио подчеркнули, что научно установленное поголовье ряда видов китов "позволяет возобновить их коммерческий промысел". Также власти заявили, что употребление в пищу китов - это давняя культура страны.
Напомним, что пять лет назад международный суд ООН в Гааге потребовал от Токио прекратить китобойную программу. Тогда Япония заявила, что может сократить количество забиваемых китов. Это предложение было отвергнуто.
Сначала коммерческую охоту на китов Япония прекратила в 1982 году. Правда потом японская сторона заявила, что будет частично возобновлять свою деятельность, но якобы исключительно в научных интересах: например, изучая пути миграции и рацион млекопитающих.
Однако мясо убитых животных до сих пор доступно и в японских ресторанах, и в супермаркетах. Противники китобойного промысла заявили протест. Сейчас потребление мяса китов в Японии сократилось до 5 тысяч тонн, хотя ранее, в 1960-х годах, составляло 200 тысяч тонн в год.
Примечательно то, что Европа, которая выступает против китобойного промысла, в ряде стран ведет не менее ужасную деятельность, объясняя ее также "культурой и традициями".
Например, на Фарерских островах местные жители ежегодно забивают около 950 черных дельфинов. В этом "мероприятии" принять участие может любой желающий. Во время ловли дельфинов окружают лодками, а затем гонят их в бухту.
Местные жители и китобои, вооружившись ножами, гарпунами и даже бейсбольными битами, забивают до смерти животных, оказавшихся в ловушке. На забой морских млекопитающих традиционно приходят посмотреть женщины и дети. А сами фарерцы уверяют, это древняя традиция, которая позволяет им чувствовать себя настоящими жителями островов.
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