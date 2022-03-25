Япония объявила о новых санкция против России: "Чёрный список" перевалил за сотню

Япония вводит новый пакет санкций против 25 граждан России и 81 организации из страны. Об этом заявили в японском МИД. При этом стоит отметить, что "чёрный список" перевалил за сто человек.

Известно, что в новый санкционный список входят имена детей и жён чиновников, политиков, а также руководителей крупных предприятий. Стоит отметить, что после введения нового пакета санкционный список Японии станет включать 101 фамилию и 130 организаций из России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова дала отставку Японии по мирному договору с Россией. Захарова считает, что обсуждать этот вопрос дальше невозможно. Особенно после того, как Япония предприняла "ряд недружественных шагов". Имеются в виду, экономические меры, принятые государством, и санкционное давление на Россию. Так, Япония решила присоединиться к западным странам после начала специальной военной операции России на Украине.