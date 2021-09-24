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Япония объяснила отказ на российское предложение по Курилам

24 сентября 2021, 12:00  •  144 • Политика
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
Противоречия возникли в правовой части проекта
Москва и Токио обсудили возможность создания на южных островах Курильской гряды беспошлинной ОЭЗ. Однако Япония предложение России отвергла, но мотивировала это решение. 
В Стране восходящего солнца заявили, что в случае появления особой экономической зоны на островах будут применяться российские законы. В Токио решили, что это неправильно, поскольку ущемляет правовую позицию страны. В случае реализации совместных экономических проектов такого быть не должно. 
Напомним, что с инициативой ОЭС выступил Владимир Путин в начале сентября. По мнению российского президента, создание экономической зоны поспособствует привлечению иностранных инвестиций. 
Министры иностранных дел, Сергей Лавров и Тосимицу Мотеги, встретившись в Нью-Йорке, также договорились о том, что продолжат переговоры, касающиеся подписания мирного договора между странами. При этом будут использованы разные возможности развития отношений Москвы и Токио. 
Лавров и Мотеги также обменялись мнениями о ежегодных безвизовых поездках на острова из Японии, которые были временно приостановлены из-за пандемии коронавируса. Эти программы позволяли жителям Японии посещать Южные Курилы  без паспортов или виз.
Напомним, что после предложения создать ОЭС японцы обвинили Владимира Путина в равнодушии. 

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