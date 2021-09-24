|
Япония объяснила отказ на российское предложение по Курилам
24 сентября 2021, 12:00 • 144 • Политика
Противоречия возникли в правовой части проекта
Москва и Токио обсудили возможность создания на южных островах Курильской гряды беспошлинной ОЭЗ. Однако Япония предложение России отвергла, но мотивировала это решение.
В Стране восходящего солнца заявили, что в случае появления особой экономической зоны на островах будут применяться российские законы. В Токио решили, что это неправильно, поскольку ущемляет правовую позицию страны. В случае реализации совместных экономических проектов такого быть не должно.
Напомним, что с инициативой ОЭС выступил Владимир Путин в начале сентября. По мнению российского президента, создание экономической зоны поспособствует привлечению иностранных инвестиций.
Министры иностранных дел, Сергей Лавров и Тосимицу Мотеги, встретившись в Нью-Йорке, также договорились о том, что продолжат переговоры, касающиеся подписания мирного договора между странами. При этом будут использованы разные возможности развития отношений Москвы и Токио.
Лавров и Мотеги также обменялись мнениями о ежегодных безвизовых поездках на острова из Японии, которые были временно приостановлены из-за пандемии коронавируса. Эти программы позволяли жителям Японии посещать Южные Курилы без паспортов или виз.
Напомним, что после предложения создать ОЭС японцы обвинили Владимира Путина в равнодушии.
Подпишитесь на нас
144
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 сентября 2021, 21:15
|
18 сентября 2021, 15:45
|
23 сентября 2021, 05:45
|
19 сентября 2021, 23:50
|
18 сентября 2021, 19:25
|
21 сентября 2021, 07:55
|
23 сентября 2021, 07:35