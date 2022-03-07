Япония не хочет закрывать небо для русских самолётов. Причина не в политике

В японском правительстве опасаются, что это может привести к очень негативным последствиям.

Японский телеканал NHK сообщил, что в японских верхах пока не принято решение о закрытии неба для самолётов русских авиакомпаний. Правительство страны осознаёт, что это может привести к нарушению поставок товаров.

Как сообщил каналу источник в правительстве, если Япония присоединится к санкциям США и закроет своё небо для русской авиации, это сорвёт поставки товаров из России. Поскольку географическое положение Японии отличается от США и европейских стран, удар по экономике страны может быть очень существенным.

Впрочем, в Японии есть силы, которые всё же настаивают на введении запрета. Так, представители правящей Либерально-демократической партии Японии считают, что страна должна "выровнять шаг" с европейскими странами и, так же как они, запретить полёты русских самолётов над своей территорией. Более того, то же самое должны сделать и другие азиатские страны.