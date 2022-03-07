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Япония не хочет закрывать небо для русских самолётов. Причина не в политике
07 марта 2022, 11:25 • 252 • Политика
В японском правительстве опасаются, что это может привести к очень негативным последствиям.
Японский телеканал NHK сообщил, что в японских верхах пока не принято решение о закрытии неба для самолётов русских авиакомпаний. Правительство страны осознаёт, что это может привести к нарушению поставок товаров.
Как сообщил каналу источник в правительстве, если Япония присоединится к санкциям США и закроет своё небо для русской авиации, это сорвёт поставки товаров из России. Поскольку географическое положение Японии отличается от США и европейских стран, удар по экономике страны может быть очень существенным.
Впрочем, в Японии есть силы, которые всё же настаивают на введении запрета. Так, представители правящей Либерально-демократической партии Японии считают, что страна должна "выровнять шаг" с европейскими странами и, так же как они, запретить полёты русских самолётов над своей территорией. Более того, то же самое должны сделать и другие азиатские страны.
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