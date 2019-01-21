Япония не хочет в тупик: Абэ готов отказаться от Кунашира и Итурупа

Японские СМИ сообщили о том, что Токио якобы готов на передачу только двух островов в качестве условия для подписания мирного договора. Царьград разбирается, что означает эта информация накануне переговоров Владимира Путина и Синдзо Абэ

Автор:

Курганов Дмитрий

В начале недели премьер-министр Синдзо Абэ прилетит в Москву, чтобы 22 января провести очередной раунд переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В конце 2018 года на какое-то время создалось ощущение, что стороны всё-таки смогут привести желания двух стран к общему знаменателю в территориальном споре вокруг Южных Курильских островов. Оно появилось в ноябре после саммита АСЕАН в Сингапуре, где Путин и Абэ решили «активизировать двусторонние переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года». Правда, ненадолго.

Два вместо четырёх

И вот теперь, накануне встречи двух давних друзей в японских СМИ появилась информация о том, на каких условиях Синдзо Абэ готов заключить мирный договор с Россией. Информационное агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники сообщило, что Япония пойдёт на этот шаг, если Россия передаст ей острова Шикотан и Хабомаи. При таком развитии событий Токио откажется от своих притязаний на острова Кунашир и Итуруп.

Итуруп. Фото: www.globallookpress.com

По данным агентства, в администрации японского премьера не считают реалистичным сценарий, по которому Россия отказалась бы от этих двух островов. По информации, полученной от источника, Синдзо Абэ опасается, что переговоры с его московским коллегой могут зайти в тупик, если Токио продолжит настаивать на передаче Кунашира и Итурупа. Более того, это может привести к тому, что Москва свернёт переговоры и по поводу островов Шикотан и Хабомаи.