Япония нашла способ решить территориальный спор с Россией - Абэ

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал отношения с Москвой самыми перспективными для Токио.

Отношения с Россией имеют наибольшие возможности для Японии, заявил японский премьер Синдзо Абэ на открытии очередной сессии парламента.

Он напомнил, что в прошлом году японцы побывали на могилах своих предков на Кунашире и Итурупе. Токио и дальше будет "углублять связи с Россией, продвигая совместную хозяйственную деятельность на четырех островах и план экономического сотрудничества из восьми пунктов", отметил Абэ.

По его словам, последовательное выполнение всех договоренностей приведет к решению территориального вопроса и подписанию мирного договора.

Абэ добавил, что "на основе отношений глубокого доверия с президентом Владимиром Путиным" Япония построит отношения сотрудничества с РФ по международным вопросам, включая проблему КНДР.