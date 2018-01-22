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Япония нашла способ решить территориальный спор с Россией - Абэ

22 января 2018, 13:24  •  566 • Политика
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал отношения с Москвой самыми перспективными для Токио.
Отношения с Россией имеют наибольшие возможности для Японии, заявил японский премьер Синдзо Абэ на открытии очередной сессии парламента.
Он напомнил, что в прошлом году японцы побывали на могилах своих предков на Кунашире и Итурупе. Токио и дальше будет "углублять связи с Россией, продвигая совместную хозяйственную деятельность на четырех островах и план экономического сотрудничества из восьми пунктов", отметил Абэ.
По его словам, последовательное выполнение всех договоренностей приведет к решению территориального вопроса и подписанию мирного договора.
Абэ добавил, что "на основе отношений глубокого доверия с президентом Владимиром Путиным" Япония построит отношения сотрудничества с РФ по международным вопросам, включая проблему КНДР.

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