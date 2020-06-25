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Япония на страже судоходства в Индийском океане

25 июня 2020, 16:00  •  51 • Аналитика

F-35A ВВС Японии готовится к вылету


В современной японской военной стратегии время от времени появляются достаточно неожиданные на первый взгляд вещи. Хотя, как сказать, неожиданные… Если подумать, то определенная логика в новейших устремлениях есть.


В Японии определенно разрабатывается достаточно крупномасштабная военная стратегия, в целом, конечно, ориентированная на США, но предусматривающая большую самостоятельность Японии в целом ряде вопросов. В силу известных конституционных ограничений об этой стратегии мало что говорится. Однако шила в мешке не утаишь. О многих замыслах можно судить по различной военной активности, о которой сообщается в открытой печати.

Японский интерес — Индия


В 2020 году Япония и Индия должны были проводить совместные военно-воздушные учения, в которых впервые должны были принимать участие боевые самолеты. Однако эти учения из-за эпидемии коронавируса были отложены. Договоренности между двумя странами в сфере безопасности остаются в силе, и, вероятно, эти учения состоятся после отмены ограничений, связанных с вирусом.

Эти несостоявшиеся учения показывают рост военной вовлеченности Японии в военную активность в Индийском океане сверх дежурного участия в различных миротворческих операциях. ВВС Японии явно готовятся к тому, чтобы действовать вдали от своих берегов, не только в Южно-Китайском море совместно с Австралией или Сингапуром, но и дальше на запад. Само по себе участие в подобных авиационных учениях в Индии означает отработку переброски японской авиации (по крайней мере, эскадрильи) в очень отдаленный от Японии регион. Это отработка маршрутов перелета, что непросто, особенно если отрабатывается боевой вариант, предусматривающий обход воздушного пространства несоюзных и недружественных стран, дозаправки в воздухе, наземного базирования и обслуживания. Такой опыт, в принципе, позволяет Японии в случае обострения обстановки перебросить часть своей авиации в Индию в течение примерно суток.

Встает вопрос: что именно собирается защищать Япония в Индийском океане и насколько все это соответствует доктрине самообороны?

По этому поводу у японских экспертов по безопасности мнение практически единодушное: свободное судоходство. Япония закупает большое количество нефти и сжиженного газа в странах Персидского залива, а также сырье и промышленные полуфабрикаты в странах Южной Азии и Восточной Африки. Одной нефти Япония закупила в странах Персидского залива в 2019 году 122,6 млн. тонн, что составляет около 90% японского импорта нефти. Сжиженного природного газа Япония в 2019 году закупила около 77 млн. тонн. В силу этого обстоятельства для Японии судоходство в Индийском океане является очень важным вопросом, пожалуй, даже, наиболее важным вопросом экономической безопасности страны.

Между тем обострение обстановки на Ближнем Востоке поставило этот поток энергоносителей под угрозу. В июле 2019 года японский танкер был атакован в Персидском заливе.


Карта инцидента, в котором получил повреждения танкер Kokuka Courageous, принадлежащий японской компании

Так что определенная логика в разворачивании военной активности в Индийском океане есть. Большой ущерб Японии нанесет не только прямое нападение, но и блокирование перевозок энергоносителей. От них Япония после сокращения производства электроэнергии на атомных электростанциях стала зависеть сильнее. Поэтому защита судоходства также входит в задачи по самообороне Японии.

Эти же страны — крупный рынок сбыта. Для этой торговли премьер-министр Японии Синдзо Абэ еще в конце 2016 года провозгласил программу инвестиций в портовую инфраструктуру в Индийском океане в общей сложности до 30 млрд. долларов, в том числе 7,9 млрд. долларов в первоочередные проекты (порт Мумбаи в Индии, Давей и Янгон в Мьянме, Матабар в Бангладеш и другие).

В свете всего этого Япония развивает военное сотрудничество с Индией, рассматривая ее как своего ключевого союзника в Индийском океане, без которого вряд ли можно рассчитывать на поддержание устойчивой безопасности судоходства.

Япония предлагает странам, с которыми желает укрепить военное сотрудничество, некоторые возможности. К ним относятся инвестиции, доступ к технологиям, которые странам региона нельзя получить в США или Китае. Япония и Индия, к примеру, ведут совместные разработки наземных боевых роботов. Также в список предложений входит посредничество в военном сотрудничестве с США. Япония выдвигает любопытную концепцию формирования в Индийском океане альянса, возглавляемого США, в котором Япония играет роль медиатора. Для стран, которые опасаются усиления Индии, сотрудничество с Японией также выглядит более привлекательно. Таким образом, японская стратегия не чисто военная, она также включает в себя экономические, технологические и политические элементы с учетом баланса интересов в регионе.

Приготовления против Китая


Основная потенциальная угроза — Китай. В последние годы Китай осуществляет весьма масштабную экспансию в Южной Азии и Африке, строит порты (которые могут быть также базами снабжения ВМФ). ВМФ Китая уже присутствуют в следующих пунктах:
Джибути — база.
Порт Виктория, Сейшельские острова — дозаправка.
Остров Коко, Мьянма — пост радиолокационного наблюдения.
Порт Гвадар, Пакистан — пост радиолокационного наблюдения.


Схема, отображающая китайские стратегические интересы в Индийском океане

Планируется также создание военно-морских баз в Гвадаре, в порту Читтагонг в Бангладеш, в порту Хамбатота на Шри-Ланке. В принципе, баз только в Джибути и Гвадаре уже достаточно, чтобы возникла серьезная угроза для судоходства стран, у которых с Китаем недружественные отношения. Гвадар — самый важный пункт, поскольку он находится очень близко к основному маршруту перевозки нефти в Японию. Фактически Гвадар запирает выход из Персидского залива, и размещение там китайской авиации есть серьезная угроза.

Что Япония может предпринять в качестве ответа? Можно полагать, что учения ВВС Японии в Индии включают три возможных сценария действий по отражению возможной угрозы судоходства: противодействие ВВС Пакистана, налет на базу ВМФ в Гвадаре, а также поиск и атака враждебных кораблей в море с целью защиты гражданских судов. Любые учения предусматривают отработку реальных боевых задач. Эти задачи может выполнять не только сухопутная авиация, но и авиация морского базирования. Авианосцы Izumo и Kaga с 2017 года ежегодно посещают индийские порты.

Китай вряд ли сможет разместить в этом регионе крупные воздушные силы и крупные силы флота. Так что пара японских эскадрилий новейших самолетов с опытными пилотами, заранее прошедших подготовку, базирующихся на американских или индийских авиабазах, а также на авианесущих кораблях, вполне может выполнять задачи по охране судоходства, сопровождению торговых судов и отражению возможных атак.

Индийский океан кажется слишком большим для японских сил. Много кораблей и самолетов для этого региона не будет выделено. Японские эксперты это признают. Однако если мы посмотрим на карту портов и военных баз, то станет ясно, что значение имеет лишь северная и западная часть Индийского океана, прибрежная полоса шириной примерно 500-600 миль, в которой и проходят основные судоходные маршруты. Центральная и особенно южная часть Индийского океана мало судоходная, удалена от побережья и потому большого значения не имеет.


Судоходство в Индийском океане по данным морского трафика. Обратите внимание на красные линии — наиболее загруженные судоходные маршруты


В этой прибрежной полосе действительно стратегическое значение имеют некоторые пункты: Андаманские острова, Шри-Ланка, Мальдивы, архипелаг Чагос с авиабазой Диего-Гарсия, Сейшельские острова, Мадагаскар, а также морское и воздушное пространство вокруг них в радиусе примерно 400-600 миль. Кто контролирует эти пункты, тот и контролирует все судоходство в Индийском океане.
Дмитрий Верхотуров

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