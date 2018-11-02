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Япония лишилась острова Эсанбэ Ханакита Кодзима у берегов Курил

02 ноября 2018, 20:24  •  212 • В мире
Надводная часть острова Эсанбэ Ханакита Кодзима могла быть уничтожена штормами и ледоходами, считают эксперты.
К северу от Хоккайдо у берегов Курил пропал небольшой остров Эсанбэ Ханакита Кодзима, принадлежащий Японии. Об этом пишет The Guardian.
Как сообщается, жители близлежащей деревни, которая расположена на Хоккайдо в 500 метрах от пропавшего острова, не заметили его пропажи. На его отсутствие обратил внимание лишь автор книги, посвященной малым островам Японии.
Как следует из замеров, которые были проведены в 1987 году, остров возвышался над водой на 1,4 метра. В 2014 году он получил название Эсанбэ Ханакита Кодзима в списке 158 безымянных японских островов, чтобы подтвердить права на них Японии и расширить ее экономическую зону.
Эксперты полагают, что часть острова, возвышавшаяся над водой, была разрушена штормами и ледоходами.

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