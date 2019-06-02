Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Угроза госпереворотом: как закон о государственном языке на Украине стал поводом...
Главный союзник США: Украина может получить новый статус вне НАТО
У депутатов есть компромат на Порошенко, который заставит бежать из страны-полит...
Киев сообщил о планах США признать Украину главным союзником вне НАТО
Главная / Политика

Япония хочет продолжения войны? Токио отказался от идеи подписать мирный договор - The Asahi Shimbun

02 июня 2019, 07:39  •  65 • Политика
Японское правительство приняло решение отказаться от подписания рамочного мирного договора с Россией в июне, как это планировалось ранее, таким образом, из состояния войны - пусть и просто документально оформленного, выйти не удается. По крайней мере, японское издание The Asahi Shimbun именно так трактует события.
Японские власти не будут подписывать с Россией рамочный мирный договор в конце июня, когда в Осаке будет проходить саммит "Большой двадцатки". Об изменениях настроения в Токио сообщает японское издание The Asahi Shimbun.
Источники газеты утверждают, что причиной отказа от изначальных договоренностей послужил тот факт, что страны не смогли преодолеть целый ряд разногласий по историческим моментам и вопросам безопасности. К слову, ранее именно японская сторона выступила инициатором подписания рамочного договора с Россией на полях саммита G20.
Японцы рассчитывали тем самым подтвердить совместную декларацию СССР и Японии от 1956 года. В документе сказано, что Москва готова сделать жест доброй воли и отдать остров Шикотан и ряд других, входящих в Малую Курильскую гряду.
Но несколько раундов переговоров не принесли ожидаемого результата ни одной из сторон, отмечает издание. В частности, российских дипломатов насторожило то, что на островах, которые отойдут Японии, будет размещена наземная система ПРО Aegis Ashore американского производства. Кроме того, Москва настаивает на том, что южная часть Курильских островов вошла в состав СССР законно на основе результатов Второй мировой войны. Токио же категорически отказывается принимать такую позицию.
Означает ли это, что Япония настроена на войну с Россией? Нет, но активизировать процесс переговоров в таких условиях вряд ли удастся. К тому же надо понимать, Москва четко говорит о своей позиции и в принципе не допускает передачу Японии Курил. Единственное, что может обсуждаться, это общее хозяйствование на островах. На и такой вариант сотрудничества возможен лишь после подписания мирного договора.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



65
Источник
Похожие новости
01 июня 2019, 15:24
Вероятность возвращения России возрастает: Слуцкий о переговорах с ПАСЕ
01 июня 2019, 12:09
Прощай, роуминг: Входящие звонки по России стали бесплатными
02 июня 2019, 01:09
Главный союзник США: Украина может получить новый статус вне НАТО
01 июня 2019, 15:24
Трамп вызывает Зеленского на ковер сразу после переговоров с Путиным - СМИ
01 июня 2019, 15:24
Никакого "Бука", бомба была в левой панели приборов: Эксперт опроверг "официальную" версию о крушении MH17
01 июня 2019, 08:54
США в лице Болтона неожиданно дали добро Британии на выход из Евросоюза
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 июня 2019, 01:09
Главный союзник США: Украина может получить новый статус вне НАТО
02 июня 2019, 00:54
«США не в состоянии выстраивать отношения один на один»: как усиливаются разногласия ...
02 июня 2019, 01:09
Ожидаемая сенсация: Плахотнюк предложил социалистам договориться
02 июня 2019, 01:09
Россия «кидает» Иран с С-400, а Украина обещает повторить (Обзор ИноСми)
02 июня 2019, 00:54
«Крылья нашей армии»: на что способен новый военно-транспортный самолёт России
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 мая 2019, 18:36
"Надвигается катастрофа!" Яков Кедми ВВЕЛ студию в ШОК откровенной правдой!
29 мая 2019, 06:09
"Путин смеялся до слез": В Сети оценили разоблачение лже-русской, "политически убившей" Штрахе
28 мая 2019, 17:09
«У нас что, нет границ с ней?»: Киев призвали к диалогу с Москвой
27 мая 2019, 11:39
Зеленский констатировал почти полное уничтожение легитимности Рады
28 мая 2019, 20:24
Американский самолёт загадочно пропал у российской базы в Сирии - СМИ
29 мая 2019, 06:09
Украина, которая сбрасывает шкуру
27 мая 2019, 05:24
"Боль" Германии, победа Ле Пен, Ципрас объявил досрочные выборы: Каким окажется новый Европарламент
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.