Япония хочет продолжения войны? Токио отказался от идеи подписать мирный договор - The Asahi Shimbun

Японские власти не будут подписывать с Россией рамочный мирный договор в конце июня, когда в Осаке будет проходить саммит "Большой двадцатки". Об изменениях настроения в Токио сообщает японское издание The Asahi Shimbun.

Источники газеты утверждают, что причиной отказа от изначальных договоренностей послужил тот факт, что страны не смогли преодолеть целый ряд разногласий по историческим моментам и вопросам безопасности. К слову, ранее именно японская сторона выступила инициатором подписания рамочного договора с Россией на полях саммита G20.

Японцы рассчитывали тем самым подтвердить совместную декларацию СССР и Японии от 1956 года. В документе сказано, что Москва готова сделать жест доброй воли и отдать остров Шикотан и ряд других, входящих в Малую Курильскую гряду.

Но несколько раундов переговоров не принесли ожидаемого результата ни одной из сторон, отмечает издание. В частности, российских дипломатов насторожило то, что на островах, которые отойдут Японии, будет размещена наземная система ПРО Aegis Ashore американского производства. Кроме того, Москва настаивает на том, что южная часть Курильских островов вошла в состав СССР законно на основе результатов Второй мировой войны. Токио же категорически отказывается принимать такую позицию.

Означает ли это, что Япония настроена на войну с Россией? Нет, но активизировать процесс переговоров в таких условиях вряд ли удастся. К тому же надо понимать, Москва четко говорит о своей позиции и в принципе не допускает передачу Японии Курил. Единственное, что может обсуждаться, это общее хозяйствование на островах. На и такой вариант сотрудничества возможен лишь после подписания мирного договора.