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Япония хочет поскорее подписать мирный договор с Россией

13 октября 2021, 12:15  •  96 • Политика
Фото: depositphotos.com
Токио настаивает на принадлежности Курильских островов
Проблема с Курильскими островами остается камнем преткновения в отношениях России и Японии. Токио настаивает на подписании мирного договора между двумя странами, однако Москва не разделяет территориальные претензии тихоокеанского соседа. 
Выступая в парламенте Японии, председатель правительства Фумио Кисида отметил, что власти настроены на скорейшее заключение мирного договора с нашей страной. Он призвал начать переговорный процесс как можно раньше. 
Меж тем, премьер-министр подчеркнул, что поставит перед Россией вопрос о "северных территориях" Курильских островов. Так в Японии называют южные острова Курильской гряды: Шикотан, Кунашир, Итуруп и Хабомаи. По словам главы кабмина, на эти острова распространяется суверенитет Токио.
Политик считает, что вопрос о принадлежности земель должен стать основой мирных переговоров с Москвой. Кисида отметил, что эту проблему нельзя оставлять следующим поколениям. 
На самих Курилах позицию японского лидера, конечно же, не разделяют. Однако, местные власти выступают за мирное сосуществование и ждут соседей в гости, только в качестве туристов. В частности, мэр Курильска подчеркнул, что российские территории, согласно новой Конституции, являются неотчуждаемыми.

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