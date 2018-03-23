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Япония хочет освободиться от "стальных пошлин" США

23 марта 2018, 10:24  •  57 • В мире
Япония тоже ждет освобождения от пошлин США на сталь и алюминий.
Как стало известно, сейчас японское правительство заявило о том, что планируется добиваться исключения себя из списка стран, на которые распространяются новые пошлины США на сталь и алюминий.
Об этом журналистам сообщил министр экономики, торговли и промышленности страны Хиросигэ Сэко.
“Крайне печально, что Япония попала в список стран, на которые распространяются новые пошлины", - заявил Сэко.
Сэко также напомнил, что Япония является союзником США, а подобные процессы могут оказывать негативное влияние на американскую промышленную безопасность.
Кстати, ежегодно Страна восходящего солнца экспортирует около 2 млн тонн стали в США, передает ТАСС.

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