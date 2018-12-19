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Япония испугалась "усиления России" на северных территориях - Курилах

19 декабря 2018, 10:24  •  193 • Политика
Япония заявила протест России по дипломатическим каналам в Москве из-за строительства общежитий для военных и их семей на курильских островах Кунашир и Итуруп, которые Токио считает своей территорией. В тексте официального сообщения говорится, что Япония обеспокоена "усилением России" на северных территориях.
Недовольство японской стороны приобрело форму протеста. Напомним, на двух курильских островах ведется строительство общежитий для военных, и это факт не понравился Токио.
"Это приведет к усилению военного присутствия России на северных территориях, - говорится в документе. - Это идет вразрез с нашей позицией".
Напомним, Япония до сих пор претендует на "северные территории" Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
В сообщении пресс-службы Восточного военного округа, отмечается, что в рамках развития военной инфраструктуры на Итурупе и Кунашире запланированы строительство и реконструкция более 200 различных объектов. Среди них — жилые дома, школы и военные объекты.

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