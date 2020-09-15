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Япония и Россия будут годами идти к мирному договору

15 сентября 2020, 19:40  •  52 • Политика
Есихидэ Суга. Фото:POOL/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Новый лидер правящей партии Страны восходящего солнца высказался о Курилах
Токио и Москва имеют шанс подписать мирный договор в недалеком будущем, лет так через десять. Такой прогноз дал руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов, комментируя избрание новым председателем правящей в стране Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга.
Эксперт напомнил, что покидающий пост премьер-министра Синдзо Абэ одним из главных внешнеполитических приоритетов Японии сделал именно подписание с РФ мирного договора. Он не смог этого сделать и теперь ожидает, что с задачей справится его преемник.
"Однако позиции Москвы и Токио слишком разные, чтобы стороны могли при всем желании подписать мирный договор в ближайшее время. Наверное, на это потребуется не один год, а может, и десятилетие", – предположил в интервью RT Кистанов.
Данное решение зависит от воли лидеров обеих стран, ситуация в мире и настроения в обществе, считает заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов. По его мнению, чтобы заключить мирный договор, стороны должны урегулировать целый комплекс межгосударственных вопросов.
Ранее во вторник, 15 сентября, новоиспеченный лидер ЛДП Суга на брифинге высказался по теме принадлежности четырех островов Курильской гряды, которые в Токио называет "северными территориями". Политик заявил, что намерен продолжить курс, начатый Абэ.
По его словам, уходящий премьер смог наладить доверительные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.
Добавим, Суга будет утвержден в должности главы правительства Японии 16 сентября.

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