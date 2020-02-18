Япония и Курилы – попытка хорошей мины при плохой игре

Российскому президенту инициатива конституционной поправки нравится, а японцам, кажется, нет…

Сообщение из Москвы о согласии российского президента Владимира Путина включить в Конституцию РФ прямое запрещение переговоров об отторжении от России каких-либо земель вызвало в японском правительстве смятение.

В лагере премьер-министра Абэ, поставившего целью своей политической карьеры «возвращение северных территорий», то есть российских южнокурильских островов, если не воцарилась паника, то уж точно начался лихорадочный поиск выхода из создавшегося положения.

Принятие указанной конституционной поправки не оставляет у Токио надежд на согласие Путина реанимировать «хрущёвский компромисс», то есть отдать Японии Малую Курильскую гряду – остров Шикотан и островную гряду Плоские, по-японски Хабомаи. Напомним, что недавние попытки Токио и Москвы «вернуться» к волюнтаристскому обещанию Н. Хрущёвым этих территорий японцам противоречили документам 1960 года, дезавуировавшим необдуманные хрущёвские посулы в связи с подписанием Японией в том году направленного против СССР и КНР военного союза с Соединёнными Штатами.

В Токио стали спешно вырабатывать линию поведения на предстоявшей сразу после заявления Путина встрече министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги с Сергеем Лавровым. Подобие «выхода» из положения нашли, объявив о начале «новой фазы» переговоров. Что японцы подразумевают под «новым этапом», не раскрывается, если не считать, что Токио предлагает «жить дружно», не конфликтуя излишне вокруг японских притязаний. «Что касается стратегии продвижения переговоров по мирному договору, то я более конкретно передал свои размышления. Фаза (переговоров) меняется. И сейчас по основным положениям дискуссии мы не противостоим друг другу и вместо этого перешли к позитивному обсуждению», – приводит слова Мотэги МИД Японии.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото: РБК

Ну а сам премьер-министр Абэ, видимо, мало полагаясь на свой МИД, где немало противников японо-российского сближения, вновь обратился за «советом» к одиозной личности – изгнанному из правящей Либерально-демократической партии и отсидевшему длительный тюремный срок за коррупцию при организации «гуманитарной помощи» жителям южных Курил политикану Мунэо Судзуки. Этот «специалист по России», возведённый японскими и российскими СМИ чуть ли не в ранг «неофициального личного советника Абэ», действительно часто встречается с японским премьером и ведёт с ним конфиденциальные беседы на тему японо-российских переговоров по «территориальному вопросу».

Мунэо Судзуки. Фото japantimes.2xx.jp

Состоялась такая встреча и на следующий день после высказанной Путиным поддержки предложения внести в конституцию запрет на любое отторжение российской территории. Влиятельная японская газета «Хоккайдо симбун» пишет: «Если запрет на отчуждение территорий узаконят, нельзя исключать возможность негативного влияния на выполнение условий Советско-японской декларации. 14 февраля премьер Абэ провел переговоры с депутатом от японской инновационной партии Мунэо Судзуки».

Если до последнего времени против поездки Абэ в Москву по личному приглашению Путина на торжества по поводу 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне выступали в основном правые силы Японии, то теперь сомнения в целесообразности визита японского лидера в Москву выражают и японские либералы. Появились утверждения о том, что окончательного решения ещё не принято, что Абэ «выражает намерение вести консультации по поводу визита в Россию в связи с празднованием в Москве 9 мая 75-й годовщины Победы над Германией».

Официальный же Токио избрал линию на то, чтобы приуменьшить значение предстоящего голосования в России о внесении поправок в конституцию, включая запрет на отторжение территорий, и представить изменения в российском Основном законе лишь как «внутреннее дело России». Дескать, оно не имеет никакого отношения к японо-российским отношениям. В этом власти получили поддержку близких к японскому истеблишменту учёных.

Так, считающийся специалистом по России профессор японского университета Цукуба Ицуро Накамура заявляет: «Японское правительство спокойно относится к этому вопросу. Оно считает запрет в конституции (на отчуждение территорий) чисто внутренним делом России… Абэ спокойно поедет в Москву. Он считает вопрос о неотчуждении внутренним делом России. Так что вопрос о неотчуждении не помешает поездке Абэ в Москву 9 мая». Накамура солидарен с официальной линией, которую выразил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга: «Мне хотелось бы воздержаться от комментариев по этому вопросу». При этом Суга подчеркнул, что в Японии внимательно следят за направлениями внутренней и внешней политики России.

Ицуро Накамура

Вместе с тем японские СМИ цитируют высказывание губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, который всемерно поддержал внесение в Конституцию РФ положения о недопустимости пересмотра границ России. Как считает губернатор области, инициатива имеет ключевое значение для сохранения территориальной целостности страны. «Это – справедливая инициатива, которая могла бы окончательно и бесповоротно поставить точку в бессмысленных спекуляциях на тему принадлежности Курильских островов», – подчеркнул Лимаренко. Символично, что ровно год назад на Курилах, продолжил он, был проведен опрос, по результатам которого 96% жителей выступили против передачи островов Японии.

Эти цифры хорошо известны и президенту Путину. Признав, что «у нас переговоры проходят с нашими партнерами по некоторым вопросам», Путин отметил, что идея конституционной поправки ему нравится. Всем ясно, что президент имел в виду переговоры с премьер-министром Японии Абэ, безосновательно требующим «возврата северных территорий». Именно так восприняли эти слова и в Японии, а потому переполошились: не приведёт ли всенародное одобрение поправки в конституцию по поводу российских границ к прекращению навязываемых из Токио засекреченных переговоров по «территориальной проблеме». Опасения, прямо скажем, небезосновательные…