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Япония готовит удар по США: решение примут на неделе - NHK

22 июня 2020, 17:00  •  139 • В мире
В Японии готовы аннулировать план по размещению американских наземных систем противоракетной обороны Aegis Ashore. Решение по этому поводу готовятся принять в течение ближайшей недели.
На будущей неделе в Японии состоится заседание совета национальной безопасности. В ходе мероприятия местные власти могут аннулировать реализуемый с 2017 года план по размещению американских наземных систем противоракетной обороны Aegis Ashore.
По информации телеканала NHK, премьер Синдзо Абэ и профильные министры с высокой долей вероятности аннулируют данный план.
Об остановке процесса развёртывания систем ПРО ранее заявлял и министр обороны Японии Таро Коно. Он объяснял, что процесс в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе приходится приостановить, поскольку в план требуется внести коррективы.
В частности, отмечал он, изменения необходимы для того, чтобы падение ракетных ускорителей после запуска происходило строго в границах полигона, а не на жилые кварталы. Чтобы добиться этого, необходимы слишком большие финансовые затраты, к тому же это всё сильно растянется по времени. Изначально планировалось, что процесс развёртывания систем, радиус которых мог бы покрывать всю страну, завершится к 2023 году.
В то же время в США пока не считают, что действия Японии повлекут за собой остановку проекта.
С их позиций, план размещения в Японии наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore "остановлен", но не отменён. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что дальнейшая стратегия безопасности страны будет рассмотрена этим летом, передаёт РИА Новости.

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