Япония готовит Европе "необычный шаг" с газом

Власти Японии планируют перенаправить часть импорта сжиженного природного газа в европейские страны в случае обострения ситуации вокруг Украины. Как уточняет NHK, "необычный шаг - ответ на запрос администрации президента США Джо Байдена".

На фоне западных ожиданий "вторжения" России на Украину Европа озадачилась новым вопросом: в местных политических кругах обсуждается вероятность сокращения Москвой поставок своего природного газа в страны ЕС. В качестве подстраховки внезапно выступил Токио.

Как стало известно NHK, японские власти планируют перенаправить часть импорта сжиженного природного газа (СПГ) в европейские страны.

"Необычный шаг - ответ на запрос администрации президента США Джо Байдена", - отмечается в сообщении. Там же напоминается о том, что Соединённых Штаты и их европейские союзники предложили ввести санкции против России в случае её "вторжения" на Украину.

По оценке СМИ, Европа получает около 40 процентов своих поставок из России по трубопроводам. Токио "планирует обеспечить стабильные внутренние поставки, а затем попытается поддержать Европу, попросив энергетические компании, заинтересованные в СПГ, сотрудничать".