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Япония готовит Европе "необычный шаг" с газом

09 февраля 2022, 06:20  •  101 • Политика
Власти Японии планируют перенаправить часть импорта сжиженного природного газа в европейские страны в случае обострения ситуации вокруг Украины. Как уточняет NHK, "необычный шаг - ответ на запрос администрации президента США Джо Байдена".
На фоне западных ожиданий "вторжения" России на Украину Европа озадачилась новым вопросом: в местных политических кругах обсуждается вероятность сокращения Москвой поставок своего природного газа в страны ЕС. В качестве подстраховки внезапно выступил Токио.
Как стало известно NHK, японские власти планируют перенаправить часть импорта сжиженного природного газа (СПГ) в европейские страны.
"Необычный шаг - ответ на запрос администрации президента США Джо Байдена", - отмечается в сообщении. Там же напоминается о том, что Соединённых Штаты и их европейские союзники предложили ввести санкции против России в случае её "вторжения" на Украину.
По оценке СМИ, Европа получает около 40 процентов своих поставок из России по трубопроводам. Токио "планирует обеспечить стабильные внутренние поставки, а затем попытается поддержать Европу, попросив энергетические компании, заинтересованные в СПГ, сотрудничать".

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