Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Проект Шойгу с переносом столицы из Москвы объяснили на примере бегущих олигархо...
"Выйдут миллионы людей": Украинцев предупредили о новой революции
Путающийся в словах Зеленский случайно повторил номер Галыгина
В России озвучили три фатальных шага Украины. В Незалежной уже говорят о распаде
Главная / Политика

Япония готовилась применить бактериологическое оружие против русских - ФСБ

08 августа 2021, 12:20  •  208 • Политика
ФСБ рассекретила архивные документы, доказывающие подготовку Японией нападения на Советский Союз. Японские военные готовились применить бактериологическое оружие против русских.
Впервые доказательства подготовки Японии к войне с СССР в 1941 году рассекретила Федеральная служба безопасности. Судя по архивным документам, Япония вела подготовку к войне с 1938 года.
В частности, рассекречен приказ №70 по 3-й армии Японии от августа 1938 года, отданный во время конфликта с СССР около озера Хасан. Также рассекречены допросы последнего главнокомандующего Квантунской армии Отодзо Ямады накануне Хабаровского процесса над военными преступниками в 1949 году.
"Войска Квантунской армии для усиления готовности к войне против Советского Союза частью сил выдвигаются для сосредоточения в район восточной границы", - говорилось в приказе №70.
Ямада признал, что в январе 1938 года "отдал приказ частям 3-й армии о приведении их к боевой готовности на случай возникновения военных действий с Советским Союзом". Ямада в 1944 году возглавил Квантунскую армию, которую разгромил СССР после поражения нацистской Германии.
Япония в годы Великой Отечественной войны была союзником нацистской Германии и не отказалась от планов войны против СССР. Известно, что Япония имела планы применения бактериологического оружия против СССР и союзников. Подобная война против русских считалась чуть ли не единственно возможной.
Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции во Второй мировой войне, передаёт "РИА Новости".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





208
Источник
Похожие новости
07 августа 2021, 22:35
"Пропаганда превыше всего?": Захарова задала неудобные вопросы Германии о Зеленском
08 августа 2021, 03:10
В Госдуме оценили заявление главы СНБО о планах по «уничтожению» Украины
07 августа 2021, 22:35
Профессор из США развенчал "предательство" Германии
07 августа 2021, 22:35
Американские B-52 атаковали террористов в Афганистане
08 августа 2021, 00:25
МИД Чехии на закрытом совещании обсудит восстановление отношений с Россией
08 августа 2021, 02:15
300 евро наличными и самолёт домой: В Литве хотят откупиться от мигрантов
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 августа 2021, 03:10
В Госдуме оценили заявление главы СНБО о планах по «уничтожению» Украины
08 августа 2021, 09:35
Признание Зеленского: все правители Украины ее ненавидят
08 августа 2021, 00:25
МИД Чехии на закрытом совещании обсудит восстановление отношений с Россией
08 августа 2021, 08:40
«Шакалы в шароварах гадят по-мелкому». В украинских картах Apple появилась Ичкерия
08 августа 2021, 02:15
300 евро наличными и самолёт домой: В Литве хотят откупиться от мигрантов
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 августа 2021, 00:30
"Нет, это не Россия": Берлинский полицейский бросил на землю женщину у всех на глазах
05 августа 2021, 11:55
"Я не имел права на это": Спасённый русскими Кравчук заявил о своей "самой большой ошибке"
03 августа 2021, 04:55
"Фальшивая империя рушится": Политолог увидел чёткие "симптомы" на Олимпиаде
02 августа 2021, 08:45
Грета Тунберг больше не нужна, от нее избавились
05 августа 2021, 15:35
"Вовчик, ша!": Сатановский задал Зеленскому 7 неудобных вопросов о русских в Донбассе
03 августа 2021, 12:15
Полковник Баранец: Американские танки своими пушками вскоре будут чесать купола псковских церквей
02 августа 2021, 20:40
Мир продлился недолго: США выгоняют 24 дипломата России. Посол назвал причину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.