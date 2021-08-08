Япония готовилась применить бактериологическое оружие против русских - ФСБ

ФСБ рассекретила архивные документы, доказывающие подготовку Японией нападения на Советский Союз. Японские военные готовились применить бактериологическое оружие против русских.

Впервые доказательства подготовки Японии к войне с СССР в 1941 году рассекретила Федеральная служба безопасности. Судя по архивным документам, Япония вела подготовку к войне с 1938 года.

В частности, рассекречен приказ №70 по 3-й армии Японии от августа 1938 года, отданный во время конфликта с СССР около озера Хасан. Также рассекречены допросы последнего главнокомандующего Квантунской армии Отодзо Ямады накануне Хабаровского процесса над военными преступниками в 1949 году.

"Войска Квантунской армии для усиления готовности к войне против Советского Союза частью сил выдвигаются для сосредоточения в район восточной границы", - говорилось в приказе №70.

Ямада признал, что в январе 1938 года "отдал приказ частям 3-й армии о приведении их к боевой готовности на случай возникновения военных действий с Советским Союзом". Ямада в 1944 году возглавил Квантунскую армию, которую разгромил СССР после поражения нацистской Германии.

Япония в годы Великой Отечественной войны была союзником нацистской Германии и не отказалась от планов войны против СССР. Известно, что Япония имела планы применения бактериологического оружия против СССР и союзников. Подобная война против русских считалась чуть ли не единственно возможной.

Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции во Второй мировой войне, передаёт "РИА Новости".