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Япония готова объявить газовую войну России. Источник заявил об "украинских" мотивах

25 января 2022, 09:20  •  136 • Политика
Япония готова пойти на газовую войну с Россией при определённых условиях. Агентство Киодо заявило об "украинских" мотивах Токио.
По данным агентства, члены комиссии по внешней политике правящей Либерально-демократической партии Японии во время последнего совместного заседания выступили за введение санкций против России в случае наступления нашей страны на Украину. При этом в качестве экономических санкций предлагается ввести запрет на импорт природного газа из России. Уточняется, что присутствовавшие на заседании представители МИД ограничились комментариями о "тесном взаимодействии с США" по этому вопросу.
Ранее лидеры США, Германии, Франции, Великобритании и Италии провели онлайн-конференцию вместе с руководством ЕС и НАТО. Темой обсуждения вновь стала предполагаемая русская агрессия в отношении Киева. Участники разговора сошлись во мнении, что Россию стоит в очередной раз предостеречь от нападения на Украину. Переговоры с Кремлём, по словам президента Франции Макрона, стоит продолжить в "нормандском формате".
А если дипломатические методы не помогут сдержать Кремль, готовый, по мнению стран НАТО, в любой момент атаковать Киев, то ответ коллективного Запада последует незамедлительно. Как сообщили в офисе британского премьера Джонсона, Россию в таком случае ожидает "беспрецедентный пакет санкций".

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