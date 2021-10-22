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Япония "уличила" Россию в изобретении нового типа войны

22 октября 2021, 15:00  •  154 • Политика
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Токио продолжает сыпать антироссийскими высказываниями
Нашему государству приходится обороняться от агрессии, которую проявляют державы со всех сторон света. Так, в Японии додумались обвинить Россию в изобретении некоего хитроумного способа ведения "военных действий".
С таким недружественным высказыванием выступил руководитель местного оборонного министерства Нобуо Киси. Он счел уместным прокомментировать подобным образом события в Крыму 2014 года.
В фантазиях высокопоставленного японца возвращение Крымского полуострова в родную российскую гавань было результатом "вторжения" России на Украину, которое прошло без единого выстрела. О том, что крымчане сами определили свою судьбу и захотели вернуться в состав РФ, Киси предусмотрительно упоминать не стал.
Руководитель японского Минобороны подчеркнул, что власти Страны восходящего солнца не намерены мириться с волеизъявлением крымчан и считают воссоединение полуострова с нашей страной "незаконной аннексией".
Японец особо отметил, что хоть российские войска напрямую и не входили на территорию полуострова, все произошедшее нужно считать хитроумной военной спецоперацией.
"Войну можно вести и без использования вооруженных сил", – философствует опытный японский политик.
Кстати, недавно российский главнокомандующий Владимир Путин дал оценку новому премьер-министру Японии. Глава России считает Фумио Кисиде умудренным опытом государственным деятелем.

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