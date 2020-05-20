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Японии предложили присвоить себе Большую Медведицу вместо Курил

20 мая 2020, 18:55  •  19 • Политика
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
Аппетиты Токио не должны волновать россиян, как нет смысла переживать по вопросу принадлежности Крыма
Гражданам России не стоит беспокоиться по поводу вчерашней новости о том, что МИД Японии выпустил дипломатический доклад, в котором спустя год вернул формулировку о принадлежности островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи к японским территориям. Известный российский политолог Евгений Сатановский считает, что власти Страны восходящего солнца могут заявить свои права хоть на Большую Медведицу, но для РФ от этого ничего не изменится.
Эксперт посоветовал россиянам "пожать плечами" и жить дальше, не обращая внимания на тот факт, что японское руководство выпускает какие-то бумаги.
"Оно может претендовать на бывшую германскую часть Папуа – Новой Гвинеи, или, например, на Маньчжурию. А мне какая разница? И при чем здесь российская политика? Пожимаем плечами, живем дальше. Ну, хочется людям", – сказал в комментарии изданию "Царьград" политолог.
По его мнению, в России не должны на эти новости реагировать, ровно как и на притязания иных иностранных государств в отношении Крыма.
"Курильские острова принадлежат Японии в той же мере, что Большая Медведица или Малая... Для меня с этим вопрос решен, он абсолютно необсуждаем. Точно так же, как и по Крыму", – подчеркнул Сатановский.
По его словам, свои права на российский полуостров может предъявить Турция, поскольку примерно 600 лет назад местные султаны находились в вассальной зависимости по отношению к Османской империи. В реальности Крым принадлежит России, как и Курилы. Поэтому не стоит обращать внимание на всякие политические заявления других государств, резюмировал ученый-востоковед.
Накануне другой эксперт Дмитрий Стрельцов рассказал, что который изменение японской позиции по теме четырех островов Курильской гряды обусловлено тем, что политики там переключились на внутренние проблемы. Тем более, что переговоры между Токио и Москвой по данной проблеме застопорились.

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