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Японии напомнили об итогах Второй мировой войны: В Госдуме предлагают наложить запрет на передачу Курильских островов

10 января 2019, 19:09  •  109 • Политика
Депутат Госдумы Сергей Иванов решил напомнить Японии об итогах Второй мировой войны, разработав законопроект о запрете на передачу Токио Курильских островов.
Депутат Государственной Думы России от партии ЛДПР Сергей Иванов передал на рассмотрение парламентариям законопроект "О территориальных претензиях к Российской Федерации со стороны Японии". Соответствующая информации появилась на официальном портале ГД.
В инициативе оговаривается запрет на передачу Курильских островов японской стороне. Депутат напомнил, что Курилы перешли под контроль СССР по итогам Второй мировой войны, что было оговорено в Каирской декларации от 1943 года, Потсдамской декларации от 1945 года, а также в подписанном в 1951 году в Сан-Франциско мирном договоре.
"Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению", - указано в документе.
Иванов добавил, что он разработал документ в ответ на действия парламента Японии, ранее поддержавшего законопроект, в котором оговаривалась необходимость возращения "японских" островов. При этом Токио безоговорочно признал Потсдамскую и Каирскую декларации и подписал акт о капитуляции в 1945 году. А в 1951 года японцы отказались от претензий на Курильские острова и Сахалин.
Именно поэтому касающиеся отторжения Курил акты не имеют юридической силы на территории России.
Напомним, 9 января стало известно о том, что в МИД Российской Федерации был вызван посол Японии в Москве Тоехису Кодзуки. В рамках диалога заместитель главы ведомства Игорь Моргулов указал дипломату, что высказывания Токио о территориальной принадлежности Курильских островов грубо искажают суть договоренностей, которые заключили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также вводят в заблуждение общественность.
Позиция Москвы по Курилам неизменна и заключается в том, что решение проблемы мирного договора возможно лишь на основе безусловного признания Токио итогов Второй мировой войны.
Напомним, в 1956 году председатель Совета министров СССР Николай Булганин и премьер-министр Японии Итиро Хатояма подписали так называемую Московскую декларацию. В документе оговаривался механизм передачи японской стороне островов Шикотан и Хабомаи.
Однако полной реализации плана помешали Соединенные Штаты, которые в тот момент контролировали архипелаг Рюкю, представлявший для Токио намного больший интерес, чем Курильские острова. В результате был принят "Договор о взаимодействии и безопасности между США и Японией", а проблема так и осталась не урегулирована.
В 2016 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил с инициативой об установлении более тесных контактов между Японией и РФ, а президент России Владимир Путин призвал форсировать процесс подписания мирного соглашения. Следующий раунд диалога состоится уже в этом году.

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