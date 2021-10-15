Японии грозит конфликт с США из-за слов премьера о Курилах

Японскому премьеру предрекли конфликт с США после слов о Курилах. "С ним никто не будет ни о чём договариваться, подождут следующего премьера, который с такой-то риторикой может появиться раньше положенного срока", - комментируют жители Сахалина.

Новому премьер-министру Японии предрекли досрочное завершение карьеры и проблемы с США из-за его заявлений о Курилах. Его слова вызвали широкий резонанс, но особенно в России.

Речь идёт о выступлении премьер-министра Японии Фумио Кисиды в парламенте. Глава правительства заявил, что рассчитывает заключить мирный договор с РФ и решить вопрос с Курильскими островами. При этом он тут же отметил, что Япония настаивает на распространении своего суверенитета на острова Южных Курил.

Зря он это сказал. С ним никто не будет ни о чём договариваться, подождут следующего премьера, который с такой-то риторикой может появиться раньше положенного срока,

- комментирует один из жителей Сахалина.

Япония - это просто колония Америки, и Курилы нужны не японцам, а американцам,

- отмечает другой.

По мнению третьего комментатора, японский премьер просто вынужден делать подобные комментарии. В противном случае у жителей Японии могут возникнуть вопросы о том, почему военные базы США до сих пор находятся в стране. Это может привести к бунту и попытке "выдавить" американцев с островов.

Что выльется в прямой конфликт с США и возвращение к оккупации реальной. Если же он заткнётся на эту тему, вопросы возникнут уже у американских хозяев с теми же плачевными результатами,

- цитирует комментарий Nation News.

Напомним, что Япония претендует на четыре русских острова Курильской гряды и отказывается подписывать мирное соглашение с Россией, пока не получит эти острова в собственность. В свою очередь в России в 2020 году приняты поправки в Конституцию, которые прямо запрещают передачу территорий страны другим государствам. Таким образом Москва дала понять, что вопрос Курил, Крыма и других территорий - закрыт.