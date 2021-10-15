|
Японии грозит конфликт с США из-за слов премьера о Курилах
15 октября 2021, 00:25 • 33 • Политика
Японскому премьеру предрекли конфликт с США после слов о Курилах. "С ним никто не будет ни о чём договариваться, подождут следующего премьера, который с такой-то риторикой может появиться раньше положенного срока", - комментируют жители Сахалина.
Новому премьер-министру Японии предрекли досрочное завершение карьеры и проблемы с США из-за его заявлений о Курилах. Его слова вызвали широкий резонанс, но особенно в России.
Речь идёт о выступлении премьер-министра Японии Фумио Кисиды в парламенте. Глава правительства заявил, что рассчитывает заключить мирный договор с РФ и решить вопрос с Курильскими островами. При этом он тут же отметил, что Япония настаивает на распространении своего суверенитета на острова Южных Курил.
- комментирует один из жителей Сахалина.
- отмечает другой.
По мнению третьего комментатора, японский премьер просто вынужден делать подобные комментарии. В противном случае у жителей Японии могут возникнуть вопросы о том, почему военные базы США до сих пор находятся в стране. Это может привести к бунту и попытке "выдавить" американцев с островов.
- цитирует комментарий Nation News.
Напомним, что Япония претендует на четыре русских острова Курильской гряды и отказывается подписывать мирное соглашение с Россией, пока не получит эти острова в собственность. В свою очередь в России в 2020 году приняты поправки в Конституцию, которые прямо запрещают передачу территорий страны другим государствам. Таким образом Москва дала понять, что вопрос Курил, Крыма и других территорий - закрыт.
Подпишитесь на нас
33
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 октября 2021, 01:05
|
08 октября 2021, 02:45
|
10 октября 2021, 06:05
|
12 октября 2021, 00:05
|
08 октября 2021, 06:50
|
11 октября 2021, 14:45
|
09 октября 2021, 17:15