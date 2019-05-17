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Японец, призвавший отвоевать у России Курилы, поплатился за это

17 мая 2019, 21:09  •  133 • В мире
Замахнувшийся на российские Курилы депутат Ходаки Маруяма, который выступил с этой идеей, поплатился за недальновидные высказывания.
Японский депутат Ходаки Маруяма, который выступил с идеей "отвоевать" у России Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, поплатился за это своим политическим постом. Ранее в рамках безвизовых обменов политик посетил остров Кунашир.
На обратном пути за ужином он публично призвал членов делегации высказаться о целесообразности военного захвата этих территорий. При этом, как сообщалось в СМИ, политик находился в состоянии алкогольного опьянения.
В результате такая позиция японца привела к тому, что он не только извинился за сказанное, но и подал заявление о выходе из партии "Иссин но кай" ("Общество возрождения Японии").
Впрочем, ранее глава партии Итиро Мацуи призвал его отказаться от депутатского портфеля.
За оплошность японского законодателя также пришлось оправдываться генсекретарю кабмина Ёсихидэ Суге, напоминает "Утро.ру".
Как сообщает NHK, в парламенте Японии поддержали идею об отправке законодателя в отставку.

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