Японец похитил секретные данные и передал их сотруднику торгпредства России - Kyodo

Сегодня японское агентство Kyodo сообщает, что местная полиция якобы задержала гражданина Страны восходящего солнца, который, по версии следствия, похитил секретные коммерческие данные. Как уверяет агентство, позже они были переданы якобы одному из сотрудников торгового представительства РФ в Японии.

Подозреваемый - 48-летний японец. Собственно, сами данные он похитил из телекоммуникационной компании. Название её, впрочем, не разглашается. Отметим, что официальных комментариев ведомства японское агентство не приводит.