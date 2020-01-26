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Японец похитил секретные данные и передал их сотруднику торгпредства России - Kyodo

26 января 2020, 02:24  •  119 • В мире
В Японии расследуют возможную передачу секретных данных сотруднику торгпредства РФ. Как сообщает агентство Kyodo, подозреваемый японец предположительно похитил секретные данные из телекоммуникационной компании и передал их сотруднику российского торгпредства.
Сегодня японское агентство Kyodo сообщает, что местная полиция якобы задержала гражданина Страны восходящего солнца, который, по версии следствия, похитил секретные коммерческие данные. Как уверяет агентство, позже они были переданы якобы одному из сотрудников торгового представительства РФ в Японии.
Подозреваемый - 48-летний японец. Собственно, сами данные он похитил из телекоммуникационной компании. Название её, впрочем, не разглашается. Отметим, что официальных комментариев ведомства японское агентство не приводит.

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