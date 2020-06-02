Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пегов: новая сила, беспокоящая СБУ, зарождается в Одессе
"Никакой это не мифический "Бук": Антипов обломками доказал свою ...
Кедми: Трамп готовит войну, которая затронет не только Россию
В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
Главная / Аналитика

Януш Вишневский: я выучил русский после "Одиночества в Сети"

02 июня 2020, 13:55  •  102 • Аналитика
© РИА Новости / Илья Питалев
Летом, спустя 15 лет после выхода книги "Одиночество в Сети" в России, появится продолжение романа по ICQ — "Одиночество в Сети. Возвращение к началу". Снова про любовь, теперь уже сына героев первой части. Автор Януш Вишневский в интервью РИА Новости рассказал о трагических концовках и хеппи-эндах, большой грусти славян и их молчании в лифте, русском языке и отношениях в эпоху Tinder.
— Вы почти всегда называли "Одиночество в Сети" своей "несмываемой татуировкой" как автора. Было непохоже, что вы когда-то вернетесь к этой истории.
— Да, мои издатели в Польше тоже не сразу поверили, ведь после успеха первой части они пару лет просили меня написать сиквел. Но я отказывался — по разным причинам.
Для меня, химика и информатика, стало неожиданностью, что ее опубликовали. В России книга вышла на четыре года позже и тоже была очень успешной. И здесь издатели просили о продолжении. Я им отвечал, что отказал даже своим полякам, а они: "Мы им не расскажем, только напишите".
— И что же изменилось?
— В 2017 году моя любимая женщина, ради которой я год назад вернулся в Польшу (Вишневский 30 лет жил во Франкфурте-на-Майне, сейчас — в Гданьске. — Прим. ред.), попросила подписать экземпляр для приятельницы. Я взял книгу и начал читать ее, в первый раз от начала и до конца. И, знаете, она мне понравилась.
История происходила в 1996 году, там в одном месте есть указание даты. Я подсчитал, что сыну главных героев должно быть около 20 лет. И захотелось написать продолжение с его точки зрения. Я "влюбил" его в девушку с русско-украинско-польскими корнями по имени Надя.
В Польше, Украине и Белоруссии книга вышла до пандемии. Первая часть стала бестселлером во Вьетнаме, и в нынешнем году планируется релиз и в этой стране. Про остальные пока не знаю.
© Фото : Рафал Маслов
Польский писатель Януш Вишневский
— Почему снова главные ваши читатели — на постсоветском пространстве?
— Мы, славяне, и западные, и восточные, очень похожи, у нас есть любовь к грусти. Нам нравится читать о трагедиях. Наверное, потому, что по сравнению с происходящим у других собственные личные беды кажутся мелкими.
— Концовка вашего первого романа — трагическая, герои расстаются навсегда. У продолжения почти хеппи-энд. Все-таки здесь вам не захотелось грустить?
— В романе есть трагедии, ведь там много персонажей. Но, да, главный сюжет я хотел посвятить счастливой любви молодых людей, реальным отношениям, а не общению в Сети.
— Насколько я знаю, вы часто персонажей и их судьбы берете из реальной жизни, в том числе и историю с бабушкой Нади. Ее сослали в Красноярск, где она пережила эпидемию тифа, после чего приехала в Польшу. Это правда?
— Абсолютная, это история женщины, которая потом жила в таком же домике, который я описываю в романе. Он находится в 200 метрах от моего, я вижу его каждый день с балкона. Мне кажется, незачем придумывать, если можно просто описать то, что видишь и чувствуешь. У меня огромные проблемы с литературным вымыслом, может быть, потому, что я ученый. Для меня важно писать правду, и порой даже хочется в конце книги указать источники, как в научной статье. Это шутка.
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Польский писатель Януш Вишневский
— А истории любви коллекционируете отдельно?
— Много интересных мне рассказали молодые люди. Я зарегистрировался на Blablacar, которым часто пользуются 20-летние, и брал попутчиков во время путешествий между Франкфуртом и Гданьском. Это более экологично, чем ездить одному.
В десятичасовых поездках получалось что-то похожее на общение в купе, когда незнакомцу рассказываешь о том, чего не знает муж или жена. Правда, сейчас в поездах уже никто не беседует, все утыкаются в телефоны.
— Теперь, когда Сеть еще больше проникла в нашу жизнь, любовь, такая, как в ваших книгах, стала исключением?
— Встретить кого-то очень просто, но над отношениями больше не хотят работать. Как с вещами. Сломалась? Проще купить новую, чем чинить. Хотя я заметил, что многие пресыщаются и хотят снова вернуться к романтике. В том же Tinder появились те, кто, например, ищет компаньона для похода в Большой театр.
Интернет уже не играет прежней роли, потому что мы привыкли к нему. Я уверен, что пандемия и ограничения, с ней связанные, напомнят о ценности реального общения.
— Как у вас проходит карантин?
— Моя обычная жизнь почти такая же. Правда, нельзя путешествовать. Например, поехать на машине в Калининград, ведь это всего 275 километров. Я был в этом городе три раза, он мне нравится — это такая немного Германия, но при этом, конечно, Россия.
На изоляции я стал больше читать, как всегда — на четырех языках: польском, немецком, английском и русском. Из-за пандемии меньше контактов с россиянами, но я слушаю радио, чтобы не забывать звучание вашего красивого языка. Это важно.
CC BY 2.0 / Fryta 73 / Janusz Leon Wisniewski
Польский писатель Януш Вишневский во время встречи с читателями
— Почему русский язык для вас так важен?
— Я хочу со своими читателями в России говорить без переводчика, а еще чтобы читать вашу литературу. В данный момент на русском у меня книга "Мосты округа Мэдисон" Уоллера. Единственная причина, по которой я читаю американского автора не в оригинале, — то, что эту книгу мне подарила поклонница из Санкт-Петербурга. Я всегда на встречах говорю, что русский язык красивый, но ударения трудные: у вас есть пИсать и писАть. Так вот, Яна над каждым словом поставила ударения. Я получил эту книгу три-четыре года назад, но только во время пандемии у меня нашлось время ее прочитать.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Фестиваль балета Dance Open-2013 завершился в Санкт-Петербурге
— Не хотели бы какое-то время пожить в России?
— Думал об этом, но не представляю себя в Москве. Мне нравится в Петербурге, я провел там две недели, когда учил язык. Это культурная столица не только России, но и, по-моему, всей Европы. Однако жить я бы хотел поблизости, не в самом городе. Еще мне понравилось в Хабаровске, там очень холодно, но люди — теплые. Хорошо в Барнауле, Ханты-Мансийске…
У меня есть мечта — хоть один раз в жизни съездить на Камчатку. А еще хотелось бы на джипе объехать Байкал и написать об этом книгу.
— С точки зрения менталитета поляки и русские похожи?
— Всегда, когда я был в России, я был гостем, немного популярным, но не помню, чтобы случилось что-то негативное. Да, вы мало улыбаетесь, но и мы в Польше тоже. В Гданьске я захожу в лифт и здороваюсь, в ответ на меня смотрят как на сумасшедшего. А в Германии такое обращение нормально. Думаю, это наша славянская, может быть, постсоветская генетика.
Вам нужно много времени, чтобы подружиться, но если получилось, то это надолго. Я очень скучаю по России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



102
Источник
Похожие новости
02 июня 2020, 03:55
Хочешь мяса – скушай пулю: антисоветская трагедия
02 июня 2020, 07:55
Генералы-антиподы: Ефремов и Власов
01 июня 2020, 17:55
Зарубежная пресса о корабле Crew Dragon, убытках России и конкурентах NASA
02 июня 2020, 06:55
«Я не могу дышать!» Полицейский произвол и карантин как поводы для революции
01 июня 2020, 16:55
Историк призвал отменить постановление об осуждении пакта 1939 года
02 июня 2020, 10:55
Танцы на ближневосточных граблях
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 мая 2020, 02:55
"Ближайшие соратники": Депутат-единоросс объяснил, кто и как "распнёт" Путина
28 мая 2020, 04:55
Теперь вы навсегда забудете миф о поражении СССР в войне с Финляндией (Анна Сочина)
02 июня 2020, 02:55
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
31 мая 2020, 08:55
Почему у Украины получилось: наконец-то США заработают на ней
29 мая 2020, 16:55
США получили "первое китайское предупреждение": Пушков заявил о долгожданном столкновении
28 мая 2020, 02:55
Трамп "похоронил" Байдена с музыкой и плясками
31 мая 2020, 07:55
Пегов: новая сила, беспокоящая СБУ, зарождается в Одессе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.