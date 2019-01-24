Януковича признали виновным в госизмене

В Оболонском райсуде Киева в четверг начали зачитывать приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу об обвинении его в государственной измене. Перед началом заседания полиция значительно усилила охрану здания суда, оцепив даже прилегающую к нему территорию.

Председательствующий судья Владислав Девятко приступил к чтению приговора, отклонив ходатайство, которое заявили адвокаты Януковича. Особо следует отметить, что сам подсудимый на заседании не присутствует, так как с 2014 года находится за пределами Украины и даже в тех судебных действиях, в которых ему разрешили участвовать, делал это по видеосвязи.

Как и следовало ожидать, суд признал Януковича виновным в инкриминируемых ему обвинениях.

- Несмотря на непризнание своей вины обвиняемым, суд, выслушав показания свидетелей, исследовав доказательства экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы стороны защиты и обвинения считает, что вина обвиняемого в совершении преступлений… доказана надлежащими и допустимыми доказательствами, - не откладывая дело в долгий ящик, объявил Девятко в ходе зачитывания приговора.

Таким образом, приговор Януковичу с назначением конкретной меры наказания теперь может быть только обвинительным. Осталось лишь узнать, сколько лет лишения свободы ему будет назначено судебным решением – 15 лет лишения свободы, как просила прокуратура, более короткий срок или же пожизненное заключение, чего не исключают некоторые украинские эксперты.

В любом случае, адвокаты Януковича, как они заявили уже заранее, будут обжаловать приговор. А в случае, если их апелляция не будет удовлетворена, а они намерены настаивать на полном оправдании своего доверителя, они не ограничатся в своих действиях судебной системой Украины, где, как они уверены, все в судопроизводстве подчинено в настоящее время не законности, а соображениям политической целесообразности, а пойдут прямиком в ЕСПЧ. И, как объявил глава защиты Януковича, адвокат Виталий Сердюк, на этот счет они уже консультировались с британскими юристами.

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