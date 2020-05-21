Янукович выступит у Гордона в его программе с «сеансом разоблачения»

Дмитрий Гордон озвучил очередную сенсацию: после Поклонской и Стрелкова он намерен пригласить в свою программу экс-президента Украины Виктора Януковича. Журналист заявил о том, что Янукович «очень хочет дать ему интервью».И даже есть косвенные подтверждения того, что очень скоро Виктор Федорович прольет свет на многие тайны периода 2013-2014 года. Тональность беседы уже понятна из анонса, сделанного самим Гордоном: «я думаю, что Виктор Янукович - жертва. У меня есть устойчивое уже мнение, что он жертва разыгранной вокруг него комбинации, и я хотел бы с ним об этом поговорить».Интересно, что в 2016-м году Гордон имел совершенно иное мнение по поводу Януковича. В эфире программы Савика Шустера тележурналист заявил, что бывший президент Украины Виктор Янукович был завербован КГБ СССР. А также предрек, что «Янукович будет предан забвению и похоронен под грохот российских салютов и проклятия миллионов украинцев». Но прошло всего четыре года, и Гордон резко сменил позицию – явно, под влиянием процессов, которые грядут в Украине. Тележурналист готов выступить в роли «отбеливателя» политика, которого яростно клеймил, обвиняя в расстреле майдановцев и сдаче территорий, а также в сотрудничестве с Москвой.«Явно, Гордон большой заказ получил. Поклонская, Гиркин, Янукович… Похоже, ему сделали предложение, от которого телеведущий не смог отказаться. Мы же не знаем размера русских тисков, в которых зажаты «фаберже» Гордона», - предполагает эксперт Максим Мурза. Он уверен, что все интервьюируемые Гордоном персоны находятся под плотным колпаком ФСБ, и без участия российских спецслужб никакое интервью с ними невозможно. «Значит, мы имеем дело со спецоперацией, которая курируется обеими сторонами», - уверяет он.А вот националисты снова «возбудились» и угрожают Гордону физической расправой, а не просто факельным митингом под офисом журналиста – как это было после выступления Стрелкова. «Гордон, у тебя вообще есть чувство самосохранения? Или ты задумал суицид?», - вопрошают в соцсетях патриоты. Однако, вряд ли им кто-то позволит остановить миссию Гордона, как и выступление Януковича.«Все более очевидным становится «тайное знание» Гордона о скорой перемене ситуации в стране. Хитрован порвал визитку Яроша и примеряет косоворотку», - резюмирует блогер Инга Кирюхина.