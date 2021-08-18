Янукович указал на путь выхода из кризиса на Украине • 135 • Украина



В первую очередь, он отметил, что не собирается давать оценку действиям своих предшественников.



«Каждый из президентов, парламентариев, премьер-министров и членов правительства действовали в условиях конкретных исторических обстоятельств, влиять на которые, а тем более изменять их, они не всегда могли. Я думаю, это касается не только Украины», — начал он.



В первые годы так называемой свободы, Украина, как и другие постсоветские страны, не могла определиться как ей дальше существовать без СССР. Тем более Россия была центральным связующим звеном общего народного хозяйственного комплекса бывшего союза. Несмотря на «лихие 90-е» Киев продолжал работать в тесной кооперации с предприятиями России, Беларуси, Казахстана и других республик. Благодаря этому страна избежала социальный коллапс.



Однако началась активизация национал-патриотов и Запада, под давлением которых пришлось выбрать многовекторный путь во внешней политике. К этому все шло, поскольку каждая республика начала проявлять экономический эгоизм. И если бы не политика многовекторности, то Украина не жила бы так, как до 2014 года.



О своем периоде правления Янукович вспоминает так: «Пытаясь вести на равных диалог как с Западом, так и с Россией, страна постоянно наталкивалась на трудности, корни которых лежали отнюдь не в нашей несостоятельности обеспечивать социально-экономический прогресс, а в проблемах геополитического толка. Нормальные партнерские отношения Украины с Россией рассматривали на Западе, главным образом в США, как угрозу возвращения РФ в мировую политику в роли, которую играл в свое время СССР».



При таком давлении конфликт между оппозицией и действующей властью был неизбежен. Вопрос был лишь во времени. При этом экс-президент Украины называет события 2014 года проектом Запада «Украина как анти-Россия». Тем самым спусковым крючком стал вопрос о подписании соглашения об ассоциации с ЕС.



«Оно послужило сигналом к началу незаконного захвата власти и антироссийской истерии, которая вскоре превратилась в становой хребет внешней политики Украины», — признается Янукович.



«По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней», — продолжает он.



Накануне 30-летия своей независимости Украина оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, при этом мысленно желая их дальнейшего ухудшения, что в принципе не отвечает интересам ни американского, ни российского народов.



Виктор Янукович с тоской вспоминает те дни, когда Украина жила мирно, ее граждане не выезжали массово за границу в поиске лучшей жизни, население не сокращалось катастрофическими темпами, жители разговаривали на родных языках без боязни быть обвиненными в нарушении законодательства, ограничивающего их конституционные права, они не нищенствовали из-за непомерных коммунальных тарифов.



Но тем не менее бывший глава государства надеется, что все изменится. Он указал путь выхода из кризиса – это проголосовать на выборах за тех, кто умеет управлять государством, кто знает, что такое законы экономики, кто ценит право человека разговаривать на родном языке, ходить в церковь, которую считает своей духовной обителью, кто живет любовью к ближнему, а не ненавистью. В преддверии 30-летия независимости Украины бывший глава государства Виктор Янукович обратился к гражданам с посланием.В первую очередь, он отметил, что не собирается давать оценку действиям своих предшественников.«Каждый из президентов, парламентариев, премьер-министров и членов правительства действовали в условиях конкретных исторических обстоятельств, влиять на которые, а тем более изменять их, они не всегда могли. Я думаю, это касается не только Украины», — начал он.В первые годы так называемой свободы, Украина, как и другие постсоветские страны, не могла определиться как ей дальше существовать без СССР. Тем более Россия была центральным связующим звеном общего народного хозяйственного комплекса бывшего союза. Несмотря на «лихие 90-е» Киев продолжал работать в тесной кооперации с предприятиями России, Беларуси, Казахстана и других республик. Благодаря этому страна избежала социальный коллапс.Однако началась активизация национал-патриотов и Запада, под давлением которых пришлось выбрать многовекторный путь во внешней политике. К этому все шло, поскольку каждая республика начала проявлять экономический эгоизм. И если бы не политика многовекторности, то Украина не жила бы так, как до 2014 года.О своем периоде правления Янукович вспоминает так: «Пытаясь вести на равных диалог как с Западом, так и с Россией, страна постоянно наталкивалась на трудности, корни которых лежали отнюдь не в нашей несостоятельности обеспечивать социально-экономический прогресс, а в проблемах геополитического толка. Нормальные партнерские отношения Украины с Россией рассматривали на Западе, главным образом в США, как угрозу возвращения РФ в мировую политику в роли, которую играл в свое время СССР».При таком давлении конфликт между оппозицией и действующей властью был неизбежен. Вопрос был лишь во времени. При этом экс-президент Украины называет события 2014 года проектом Запада «Украина как анти-Россия». Тем самым спусковым крючком стал вопрос о подписании соглашения об ассоциации с ЕС.«Оно послужило сигналом к началу незаконного захвата власти и антироссийской истерии, которая вскоре превратилась в становой хребет внешней политики Украины», — признается Янукович.«По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней», — продолжает он.Накануне 30-летия своей независимости Украина оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, при этом мысленно желая их дальнейшего ухудшения, что в принципе не отвечает интересам ни американского, ни российского народов.Виктор Янукович с тоской вспоминает те дни, когда Украина жила мирно, ее граждане не выезжали массово за границу в поиске лучшей жизни, население не сокращалось катастрофическими темпами, жители разговаривали на родных языках без боязни быть обвиненными в нарушении законодательства, ограничивающего их конституционные права, они не нищенствовали из-за непомерных коммунальных тарифов.Но тем не менее бывший глава государства надеется, что все изменится. Он указал путь выхода из кризиса – это проголосовать на выборах за тех, кто умеет управлять государством, кто знает, что такое законы экономики, кто ценит право человека разговаривать на родном языке, ходить в церковь, которую считает своей духовной обителью, кто живет любовью к ближнему, а не ненавистью. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







135 Источник Похожие новости Банановая республика Вы не забудете свой отпуск в этом санатории Закарпатья Кто заставил мэра Кривого Рога Константина Павлова покончить с собой? 75-летний украинский актёр Владимир Талашко угодил в сексуальный скандал В ожидании дефолта: что ждет Украину в ближайшие десять лет «Американцы кинут»: что значит для Украины бегство США из Афганистана Новости партнеров