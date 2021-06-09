Янукович с сыном выиграли суд против Совета ЕС за свои замороженные активы

Экс-президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр выиграли суд против Совета ЕС. Им удалось оспорить продление заморозки своих активов в 2019 году.

Суд общей юрисдикции аннулирует акты Совета ЕС от 2019 года, продлевающие меры по замораживанию средств, наложенные на бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра Януковича. Об этом говорится в официальном документе, опубликованном на сайте суда Европейского союза.

В частности, в документе подчёркивается, что "Совет не смог продемонстрировать, что права на защиту и право на эффективное судебное разбирательство были соблюдены в уголовном процессе, лежащем в основе этого продления".

Напомним, помимо активов Януковичей под санкциями (под заморозкой) с марта 2014 года находились и активы других бывших высокопоставленных украинских чиновников. Так под рестрикции попал бывший министр доходов и сборов Незалежной Александр Клименко, а также экс-первый вице-премьер Сергей Арбузов и экс-генпрокурор Виктор Пшонка с сыном Артёмом.