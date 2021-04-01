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Янукович разбушевался: Пятый президент Украины оплевал Соловьёва. Так шутят в Киеве

01 апреля 2021, 18:50  •  129 • Политика
Пятый президент Украины Виктор Янукович дал пощёчину и плюнул в лицо российскому журналисту Владимиру Соловьёву. Об этом сообщило издание "Гордон" со ссылкой на очевидцев. Янукович и Соловьёв якобы отдыхали в одном ресторане на Рублёвке, правда, до какой-то поры в разных компаниях.
Как утверждают журналисты Гордона, гнев Януковича вызвало высказывание Соловьёва в одной из программ. Якобы журналист ещё в 2018 году назвал пятого президента Украины ничтожеством. С тех пор Янукович ночи не спал и всё ждал, когда он сможет надавать Сольвьёву пощечин и плюнуть журналисту в лицо. И вот - мечта сбылась в ресторане на Рублёвке.
В конце статьи редакция разместила сноску.
"Редакция издания "ГОРДОН" поздравляет читателей с 1 апреля. Любые совпадения с именами реальных пропагандистов и беглых экс-президентов случайны", - указано под материалом.
Иными словами, на Украине просто так пошутили - и про Рублёвку, и про пощёчину, и про оплёванного Януковичем Соловьёва. Эту заметку, похоже, следет воспринимать как юмор. Только есть пара моментов, которые смущают в этой новости, даже если она шуточная.
Во-первых, журналистская этика не позволяет оскорбительно высказываться о главах государств. Янукович, что бы там ни говорили на Украине - законно избранный президент страны. Во-вторых, понятно, что журналисты "Гордона" про Москву и дорогие рестораны знают только, что Рублёвка - это дорого и что там наверняка есть ресторан.
Придётся расстроить киевских авторов: на Рублёвке всего один ресторан, куда мог бы зайти Янукович или Соловьёв, и там средний чек чуть выше тысячи рублей. Остальные пункты общепита на Рублёвском шоссе в Москве - сетевые фастфуды. Нет, если для киевского журналиста отдать за обед тысячу рублей считается верхом роскоши, то и здесь придётся огорчить украинских коллег: самые дорогие рестораны Москвы расположены совсем не на Рублёвке. Автору этой новости, кстати, доводилось обедать с Януковичем: в действительности он ненавидит пафосные и дорогие кабаки. Не его стиль.
Приносим свои извинения и Януковичу, и Соловьёву - за то, что приходится вот так с лупой разбирать опус украинских журналистов. Киевским коллегам пожелаем чуть побольше чистоплотности: завтра вам может быть стыдно за написанное сегодня.
А собственно Гордон почему-то совсем ни разу не удивил. Вот как раз его можно представить и в дорогом пафосном ресторане, чтоб "дорого-багато", и оплёвывающим коллегу. Ну и пусть его, на самом деле.

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