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Янукович пригрозил Порошенко Гаагским трибуналом
20 февраля 2019, 23:24 • 43 • Украина
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился с открытым письмом к украинцам, в котором пригрозил нынешнему главе государства Петру Порошенко международным трибуналом в Гааге. Текст обращения опубликовал в Facebook Юрий Кирасир, пресс-секретарь Александра Януковича, сына экс-президента.
РИА Новости
Янукович отметил, что от результатов предстоящих выборов зависят надежды Украины на мир и восстановление.
«Власть пойдёт на всё ради сохранения власти — на фальсификации и ложь, на подкуп и насилие. Но её конец будет бесславен — народный украинский трибунал и трибунал в Гааге назовут вещи своими именами», — написал экс-президент.
По его словам, Порошенко «активно поддерживал разжигание ненависти между украинцами и их уничтожение друг друга ради собственного политического выживания».
Кроме того, Янукович обвинил его в обмане как и украинского народа, так и иностранных партнёров.
Ранее Янукович заявил, что не верит в победу Порошенко на предстоящих выборах.
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