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Янукович подал иск о защите чести и достоинства к генпрокурору Украины

29 июля 2018, 21:09  •  71 • Украина

КИЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Экс-президент Украины Виктор Янукович подал иск против генерального прокурора Украины Юрия Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации. Соответствующая информация размещена на портале "Судебная власть Украины".

Рассмотрение документа назначено на 13 сентября в Печерском районном суде Киева.

В сентябре 2017 года Луценко заявил о начале конфискации в пользу государственного бюджета $200 млн, принадлежавших Януковичу и его ближайшему окружению. Адвокат экс-президента Виталий Сердюк назвал заявление генпрокурора "очередным фейком" и заявил о подготовке иска с требованием прекратить распространение заведомом недостоверной информации. По его словам, согласно официальным ответам европейских финансовых институтов и материалам дел, которые на сегодняшний день касаются Януковича, "не арестованы, не изъяты никакие деньги, не фигурируют, кроме имеющихся на счетах в Ощадбанке".

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