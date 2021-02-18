Янукович перечислил виновных в потере Украиной Крыма

Виктор Янукович. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

В списке оказались лидеры "евромайдана"

Петра Порошенко, Александра Турчинова и Арсения Яценюка украинцам стоит винить в конфликте на Донбассе. Такое заявление сделал бывший президент Украины Виктор Янукович, добавив, что эти же политики ответственны за "потерю" Крыма. По его словам, эти люди сделали так, что крымчане почувствовали себя чужими на Украине.

Слова Януковича распространил его адвокат Виталий Сердюк в "Фейсбук". Бывший глава Украины решил сделать такое заявление после постановления Рады о "революции достоинства". Парламент Незалежной призвал наказать тех, кто причастен к гибели людей на Майдане. По мнению Киева, в расстрелах виновен, в том числе, Янукович.

Экс-политик считает, что решение депутатов странное, так как разделяет общество на две части: тех, кто выиграл и проиграл. А нынешние власти лишь усугубляют этот раскол. По его мнению, назвать Майдан краеугольным камнем украинской государственности и символом свободы, это издевательство, принимая во внимание события последних семи лет.

Он добавил, что несогласные с событиями 2014-го и сейчас считают себя лишними в стране. С жителями Донбасса, которые были против революции, начали разговаривать на языке оружия. Янукович полагает, что народ не сможет жить счастливо, пока правда тех лет будет замалчиваться и искажаться, а виновники будут гулять на свободе.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году. На референдуме большинство жителей полуострова выступили за то, чтобы вернуться в состав РФ.