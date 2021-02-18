Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Подполковник СБУ Влад Мулык: Мы знаем, кто заказчик расстрела Майдана
Это русский город! — бармен поставила на место украиномовную посетительницу
Келейные переговоры в Эмиратах закончились для Владимира Зеленского полным прова...
Почему Владимир Зеленский решил отказаться от «водного шантажа» Москвы, и когда ...
Главная / Политика

Янукович перечислил виновных в потере Украиной Крыма

18 февраля 2021, 10:40  •  192 • Политика
Виктор Янукович. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В списке оказались лидеры "евромайдана"
Петра Порошенко, Александра Турчинова и Арсения Яценюка украинцам стоит винить в конфликте на Донбассе. Такое заявление сделал бывший президент Украины Виктор Янукович, добавив, что эти же политики ответственны за "потерю" Крыма. По его словам, эти люди сделали так, что крымчане почувствовали себя чужими на Украине.
Слова Януковича распространил его адвокат Виталий Сердюк в "Фейсбук". Бывший глава Украины решил сделать такое заявление после постановления Рады о "революции достоинства". Парламент Незалежной призвал наказать тех, кто причастен к гибели людей на Майдане. По мнению Киева, в расстрелах виновен, в том числе, Янукович.
Экс-политик считает, что решение депутатов странное, так как разделяет общество на две части: тех, кто выиграл и проиграл. А нынешние власти лишь усугубляют этот раскол. По его мнению, назвать Майдан краеугольным камнем украинской государственности и символом свободы, это издевательство, принимая во внимание события последних семи лет.
Он добавил, что несогласные с событиями 2014-го и сейчас считают себя лишними в стране. С жителями Донбасса, которые были против революции, начали разговаривать на языке оружия. Янукович полагает, что народ не сможет жить счастливо, пока правда тех лет будет замалчиваться и искажаться, а виновники будут гулять на свободе.
Крым воссоединился с Россией в 2014 году. На референдуме большинство жителей полуострова выступили за то, чтобы вернуться в состав РФ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



192
Источник
Похожие новости
17 февраля 2021, 20:55
Украина нашла способ полной водной блокады Крыма
17 февраля 2021, 20:55
Пушков назвал имя следующего президента США
18 февраля 2021, 03:20
Где жить хорошо: какие регионы стали лидерами роста
17 февраля 2021, 20:55
Эстония обвинила Россию в попытке расколоть Запад
18 февраля 2021, 03:20
«Говорить о восстановлении экосистемы региона пока преждевременно»
17 февраля 2021, 21:50
Насущные пробелы: о чем лидеры фракций говорили с президентом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 февраля 2021, 00:05
«Без зеленых человечков»: Киеву предсказали потерю Донбасса
15 февраля 2021, 10:00
Куда исчезла "лидер протеста"
14 февраля 2021, 20:15
"Унизил нас и выставил на посмешище": ЕС обиделся на Лаврова (Обзор ИноСми)
14 февраля 2021, 12:00
В Крыму нашлось не менее десятка государственных дворцов
17 февраля 2021, 08:05
Это русский город! — бармен поставила на место украиномовную посетительницу
16 февраля 2021, 01:35
«То, что сейчас ходит по Франции, это не французы»
11 февраля 2021, 13:25
Терпение Кремля развязало руки Украине - политолог
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.