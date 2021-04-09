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Янукович, Аксёнов, Поклонская… Зеленский ввёл санкции против 27 лиц
09 апреля 2021, 22:05 • 80 • Политика
Президент Украины Владмир Зеленский ввёл персональные санкции против 27 лиц, включая известных российских и украинских политиков. В частности, в чёрный список попали Янукович, Азаров, Аксёнов и Поклонская.
Соответствующий указ в пятницу был опубликован на официальном сайте Офиса президента Украины.
В санкционный список попали 27 лиц, среди которых есть весьма известные люди. Так, например, ограничения затронули бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, бывшего президента Украины Виктора Януковича, главу Крыма Сергея Аксёнова, депутата Госдумы, бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую и бывшего генпрокурора Крыма Виктора Пшонку.
Речь в первую очередь идёт о блокировании имеющихся на Украине активов, запрете на вывод капитала с Украины и о лишении государственных наград. Причём санкции действуют бессрочно в отношении всех фигурантов списка.
Во втором и третьем приложениях к указу перечисляются юрлица, попавшие под санкции. Их оказалось всего трое - компании Endless Moonlight Limited (Гонконг), Trading Field Limited (Гонконг) и ООО "ИСС-Софт" (Россия).
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