Янтарная комната на дне? Польский водолаз рассказал о ключевой детали поисков

Янтарная комната - шедевр искусства XVIII века. Украшения, панно и панели в одной из комнат царскосельской резиденции российских императоров были обильно декорированы янтарём. Изначально все объекты изготавливали немецкие мастера для короля Пруссии, но затем Янтарную комнату подарили Петру Великому. В годы Великой Отечественной войны всё исчезло без следа. Считается, что Германия вывезла объекты Янтарной комнаты, но их местонахождение до сих пор неизвестно.

Группа польских водолазов полагает, что Янтарная комната может находиться на дне Балтийского моря. Недавно там был найден немецкий пароход "Карлсруэ". Известно, что он участвовал в Великой Отечественной. Исследователи обнаружили важный документ в его трюме.

В нём сказано, что на "Карлсруэ" переправляли около тысячи человек, а также 3600 тонн различных материалов. Участник водолазной группы Томаш Стахура добавил, что при погружении в трюмах найдены военные машины и фарфор.

"Если Германия хотела отправить Янтарную комнату через Балтийское море, то пароход "Карлсруэ" был их последней возможностью", - уверен исследователь.

Телеканал "Звезда" сообщает, что "Карлсруэ" утонул в 1945 году на Балтике. В тот момент немцы и грузы эвакуировались из Восточной Пруссии.