Янки долетели уже до Харькова: полёт нормальный! • 297 • Аналитика







Как сообщают СМИ, беспилотный летательный аппарат американских ВВС RQ-4B-30 Global Hawk совершил в воскресенье, 13 мая с.г. разведывательный полет вдоль границы Российской Федерации и Украины в районе Харьковской области.





Сам по себе этот полет вполне рядовой и вряд ли способен вызвать у широкой публики особый интерес. Привыкли уже. Американские воздушные шпионы шныряют возле границ РФ чуть ли не каждый день.



Но если оценить этот факт не с позиций недалекого обывательского пофигизма, а профессионально, с точки зрения потенциальных военных угроз безопасности государства российского, то картина получится, мягко говоря, безрадостная. Особенно в ретроспективе.



Потому что еще в начале 90-х годов прошлого столетия этот разведывательный аппарат ВВС США или любой другой с натовскими эмблемами был бы гарантированно сбит, если бы залетел хотя бы на пару километров вглубь территории какого-либо из государств-членов организации Варшавского договора.



Граница военной безопасности Советского Союза, проще говоря, той же России, проходила в те времена по западным границам ГДР, Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии и даже Югославии и Финляндии.



И любая война, которая могла разразиться в Европе, велась бы очень далеко от наших границ, в том самом восточноевропейском «стратегическом предполье», которое была создано в 1944-45 гг. ценой жизни миллионов наших солдат. Как надежная гарантия от повторения разрушительных нашествий со стороны Запада.



Не буду вдаваться в общеизвестные детали, но после 1991 года ситуация с прохождением границ военной безопасности для России резко ухудшилась. Теперь никакого «предполья» уже не было. А с учетом продвижения НАТО на территорию бывшего СССР – в Прибалтике и в Молдове, где в 1992 г. фактически началась румынская интервенция, военно-политическая обстановка четко указывала, что воевать нам, в случае чего, придется уже на собственной территории, пусть даже и ставшей в одночасье «иностранной».



Про атомное оружие и прочие ужасы военного «хай-тека», на которые многие уповают, я сейчас специально не говорю. Потому что далеко не факт, что новая мировая война будет обязательно ракетно-ядерной, причем с самого начала. Во всяком случае, в прошлую мировую все ведущие страны мира располагали весьма немалыми запасами достаточно эффективного оружия массового поражения – химического. И достаточно было сбросить десяток бочек какой-нибудь высокотоксичной дряни, чтобы, например, весь город Лондон отдал Богу душу. Но даже бесноватый фюрер на это не решился. И вовсе не факт, что нынешние «отцы народов» первым делом пустят в ход современное ОМП. Так что воевать, вполне возможно, придется «по старинке» — на больших территориях, напрягая все наличные силы.



Однако даже в ситуации после 1991 года расстояние до главного политического и экономического центра восточнославянского «хартлэнда» — Московского региона оставалось для потенциального супостата еще весьма приличным. И противнику, в случае военных действий, пришлось бы пробиваться к нему через толщу территории вполне дружественных России Белоруссии и Украины. Гитлеру в 1941-м, как известно, пришлось преодолевать примерно те же пространства. В результате, дойдя почти до Москвы, его хваленый вермахт полностью выдохся и был там нещадно бит и обращен в бегство.



Иначе говоря, ситуация даже по меркам российского Генштаба внушала тогда определенный оптимизм, поскольку пространства и времени для маневра вполне хватало.



Но вот наступил 2014 год. Украина в качестве дружественного России или хотя бы нейтрального государства, игравшего для Москвы роль «подушки безопасности», стараниями США и их местной агентуры перестала существовать. И сегодня американские самолеты-шпионы преспокойно летают и шпионят восточнее Харькова. То есть там, куда американские ВВС раньше даже не мечтали попасть. Сбитый летчик Пауэрс, разумеется, не в счет. Враги нашего врага или Второй фронт США



Что это означает для России, так сказать, по большому счету? Прежде всего то, что зона военной опасности для РФ в очередной раз сдвинулась на восток. Причем, с оперативной точки зрения, сдвинулась катастрофически далеко. И теперь у России уже нет не только восточноевропейского стратегического предполья, но и той самой украинской «подушки безопасности», которая существовала всё постсоветское время.



Если продолжить аналогию с 1941-м годом, то можно констатировать, что нынешний западный «Гитлер» фактически дошел до ближних подступов к Москве, не понеся ровным счетом никаких потерь и сохранив весь свой военный потенциал для дальнейшего продвижения на Восток. Объективно выходит так, что нынешняя военно-политическая ситуация для РФ едва ли не хуже, чем была в начале осени 1941 года.



Для нас важно понимать следующее. Совершенно не имеет значения, что сегодня вооруженные силы вероятного противника представлены на этом выдвинутом далеко на восток плацдарме только отдельными разведывательными самолетами. Даже беспилотный аэроплан является в этом смысле полноценным подтверждением американского военного присутствия на востоке Украины. Все остальное уже детали и дело техники. Сегодня это беспилотники, завтра пилотируемые разведчики, послезавтра бомбардировочные эскадры и ракетные позиции.



Все будет определяться только стратегическими планами США и совокупного Запада. «Юридические препятствия» для такого угрожающего развития событий существуют только в воображении некоторых неисправимых мечтателей, которые до сих пор верят в чудодейственную силу так называемого международного права.



Полностью подконтрольной Западу Украине не обязательно даже становиться для этого формальным членом Североатлантического альянса. Уже и сегодня на её территории, пусть даже пока, в основном, западнее Днепра явочным порядком размещены американские пехотные бригады, учебные и разведывательные центры, к потребностям вооруженных сил США активно приспосабливаются пункты базирования военно-морских сил и главные стратегические аэродромы. Американская военная авиация активно осваивает потенциальный украинский ТВД в ходе регулярных учений. Скалы чёрной реки. Ядерная свалка



В своих действиях по созданию на территории Украины полноценного антироссийского военного плацдарма Запад исходит исключительно из так называемого права силы и не собирается останавливаться до тех пор, пока не столкнется с адекватным и таким же силовым отпором.



Альтернативного способа остановить растекание по нашей исконной исторической территории этой зловонной агрессивной субстанции, именуемой «западной демократией», в природе просто не существует. Её растекание подчиняется только физическому закону заполнения вакуума. В данном случае — вакуума силы. И если границы этого вакуума и дальше будут беспрепятственно отодвигаться на восток, то этот процесс вообще никогда не остановится. Хотя и сегодня до Москвы осталось всего ничего — одна заправка для американского «Хаммера». Американский Пентагон активно работает над тем, чтобы превратить восточную границу Украины в новую полноценную линию фронта между Западом и Россией.Как сообщают СМИ, беспилотный летательный аппарат американских ВВС RQ-4B-30 Global Hawk совершил в воскресенье, 13 мая с.г. разведывательный полет вдоль границы Российской Федерации и Украины в районе Харьковской области.Сам по себе этот полет вполне рядовой и вряд ли способен вызвать у широкой публики особый интерес. Привыкли уже. Американские воздушные шпионы шныряют возле границ РФ чуть ли не каждый день.Но если оценить этот факт не с позиций недалекого обывательского пофигизма, а профессионально, с точки зрения потенциальных военных угроз безопасности государства российского, то картина получится, мягко говоря, безрадостная. Особенно в ретроспективе.Потому что еще в начале 90-х годов прошлого столетия этот разведывательный аппарат ВВС США или любой другой с натовскими эмблемами был бы гарантированно сбит, если бы залетел хотя бы на пару километров вглубь территории какого-либо из государств-членов организации Варшавского договора.Граница военной безопасности Советского Союза, проще говоря, той же России, проходила в те времена по западным границам ГДР, Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии и даже Югославии и Финляндии.И любая война, которая могла разразиться в Европе, велась бы очень далеко от наших границ, в том самом восточноевропейском «стратегическом предполье», которое была создано в 1944-45 гг. ценой жизни миллионов наших солдат. Как надежная гарантия от повторения разрушительных нашествий со стороны Запада.Не буду вдаваться в общеизвестные детали, но после 1991 года ситуация с прохождением границ военной безопасности для России резко ухудшилась. Теперь никакого «предполья» уже не было. А с учетом продвижения НАТО на территорию бывшего СССР – в Прибалтике и в Молдове, где в 1992 г. фактически началась румынская интервенция, военно-политическая обстановка четко указывала, что воевать нам, в случае чего, придется уже на собственной территории, пусть даже и ставшей в одночасье «иностранной».Про атомное оружие и прочие ужасы военного «хай-тека», на которые многие уповают, я сейчас специально не говорю. Потому что далеко не факт, что новая мировая война будет обязательно ракетно-ядерной, причем с самого начала. Во всяком случае, в прошлую мировую все ведущие страны мира располагали весьма немалыми запасами достаточно эффективного оружия массового поражения – химического. И достаточно было сбросить десяток бочек какой-нибудь высокотоксичной дряни, чтобы, например, весь город Лондон отдал Богу душу. Но даже бесноватый фюрер на это не решился. И вовсе не факт, что нынешние «отцы народов» первым делом пустят в ход современное ОМП. Так что воевать, вполне возможно, придется «по старинке» — на больших территориях, напрягая все наличные силы.Однако даже в ситуации после 1991 года расстояние до главного политического и экономического центра восточнославянского «хартлэнда» — Московского региона оставалось для потенциального супостата еще весьма приличным. И противнику, в случае военных действий, пришлось бы пробиваться к нему через толщу территории вполне дружественных России Белоруссии и Украины. Гитлеру в 1941-м, как известно, пришлось преодолевать примерно те же пространства. В результате, дойдя почти до Москвы, его хваленый вермахт полностью выдохся и был там нещадно бит и обращен в бегство.Иначе говоря, ситуация даже по меркам российского Генштаба внушала тогда определенный оптимизм, поскольку пространства и времени для маневра вполне хватало.Но вот наступил 2014 год. Украина в качестве дружественного России или хотя бы нейтрального государства, игравшего для Москвы роль «подушки безопасности», стараниями США и их местной агентуры перестала существовать. И сегодня американские самолеты-шпионы преспокойно летают и шпионят восточнее Харькова. То есть там, куда американские ВВС раньше даже не мечтали попасть. Сбитый летчик Пауэрс, разумеется, не в счет.Что это означает для России, так сказать, по большому счету? Прежде всего то, что зона военной опасности для РФ в очередной раз сдвинулась на восток. Причем, с оперативной точки зрения, сдвинулась катастрофически далеко. И теперь у России уже нет не только восточноевропейского стратегического предполья, но и той самой украинской «подушки безопасности», которая существовала всё постсоветское время.Если продолжить аналогию с 1941-м годом, то можно констатировать, что нынешний западный «Гитлер» фактически дошел до ближних подступов к Москве, не понеся ровным счетом никаких потерь и сохранив весь свой военный потенциал для дальнейшего продвижения на Восток. Объективно выходит так, что нынешняя военно-политическая ситуация для РФ едва ли не хуже, чем была в начале осени 1941 года.Для нас важно понимать следующее. Совершенно не имеет значения, что сегодня вооруженные силы вероятного противника представлены на этом выдвинутом далеко на восток плацдарме только отдельными разведывательными самолетами. Даже беспилотный аэроплан является в этом смысле полноценным подтверждением американского военного присутствия на востоке Украины. Все остальное уже детали и дело техники. Сегодня это беспилотники, завтра пилотируемые разведчики, послезавтра бомбардировочные эскадры и ракетные позиции.Все будет определяться только стратегическими планами США и совокупного Запада. «Юридические препятствия» для такого угрожающего развития событий существуют только в воображении некоторых неисправимых мечтателей, которые до сих пор верят в чудодейственную силу так называемого международного права.Полностью подконтрольной Западу Украине не обязательно даже становиться для этого формальным членом Североатлантического альянса. Уже и сегодня на её территории, пусть даже пока, в основном, западнее Днепра явочным порядком размещены американские пехотные бригады, учебные и разведывательные центры, к потребностям вооруженных сил США активно приспосабливаются пункты базирования военно-морских сил и главные стратегические аэродромы. Американская военная авиация активно осваивает потенциальный украинский ТВД в ходе регулярных учений.В своих действиях по созданию на территории Украины полноценного антироссийского военного плацдарма Запад исходит исключительно из так называемого права силы и не собирается останавливаться до тех пор, пока не столкнется с адекватным и таким же силовым отпором.Альтернативного способа остановить растекание по нашей исконной исторической территории этой зловонной агрессивной субстанции, именуемой «западной демократией», в природе просто не существует. Её растекание подчиняется только физическому закону заполнения вакуума. В данном случае — вакуума силы. И если границы этого вакуума и дальше будут беспрепятственно отодвигаться на восток, то этот процесс вообще никогда не остановится. Хотя и сегодня до Москвы осталось всего ничего — одна заправка для американского «Хаммера». Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 297 Источник Похожие новости Итоги недели. Как перестать беспокоиться и начать разваливать Россию Враги нашего врага или Второй фронт США Бессмертный полк. Точка кристаллизации

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