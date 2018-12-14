Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вводить санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе контрпродуктивно — источ...
«Не хватает ресурсов»: Счётная палата США заявила о снижении боеготовности амери...
Трамп стал фигурантом расследования из-за слишком пышной инаугурации — СМИ
"Россия восстала из пепла": Экс-советник Никсона и Рейгана объяснил, п...
Главная / Украина

«Яндекс» прокомментировал появление «даты смерти» Порошенко

14 декабря 2018, 13:09  •  185 • Украина
«Яндекс» прокомментировал появление «даты смерти» президента Украины Петра Порошенко, сообщает ФАН.
 
РИА Новости
 

«Данные для карточки объектного ответа в поиске «Яндекс» берёт из открытых источников. И в данном случаем мы агрегатор внешней информации. На эту минуту в карточке ответа нет ничего о датах смерти», — заявила Яна Имайкина, представляющая PR-отдел «Яндекс.Поиска».

Ранее поисковик выдавал результат, согласно которому Порошенко «скончался» 11 декабря.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

185
Источник
Похожие новости
13 декабря 2018, 17:39
«Повод для продления военного положения»: МИД России предупредил о готовящейся провокации ВСУ в Донбассе
13 декабря 2018, 17:24
Цугцванг для Порошенко
13 декабря 2018, 14:25
Политолог оценил вероятность военной операции Киева в Донбассе

14 декабря 2018, 13:09
Порошенко назвал чернобыльскую зону территорией изменений
13 декабря 2018, 17:39
Порошенко назвал три вещи, которых «боится Россия»
13 декабря 2018, 20:55
Эксперт назвал «предвыборной трескотнёй» слова Порошенко о «страхах» России
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
08 декабря 2018, 14:24
Более двух стран: Болгария рассказала про Керченский инцидент
08 декабря 2018, 06:28
Порошенко и арийцы
13 декабря 2018, 03:28
Вакарчук должен петь
11 декабря 2018, 22:12
Юрий Бойко раскрылся
12 декабря 2018, 01:09
Незалежная «в положении»: пустые поезда, злые таксисты и Порошенко со всех экранов
08 декабря 2018, 11:09
Порошенко поставил крест на будущем Украины
13 декабря 2018, 03:09
Киевляне - журналисту «КП»: Это вы в Москве войны не хотите, а мы в ней живем
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.