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«Яндекс» прокомментировал появление «даты смерти» Порошенко
14 декабря 2018, 13:09 • 185 • Украина
«Яндекс» прокомментировал появление «даты смерти» президента Украины Петра Порошенко, сообщает ФАН.
РИА Новости
«Данные для карточки объектного ответа в поиске «Яндекс» берёт из открытых источников. И в данном случаем мы агрегатор внешней информации. На эту минуту в карточке ответа нет ничего о датах смерти», — заявила Яна Имайкина, представляющая PR-отдел «Яндекс.Поиска».
Ранее поисковик выдавал результат, согласно которому Порошенко «скончался» 11 декабря.
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