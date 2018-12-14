«Яндекс» прокомментировал появление «даты смерти» Порошенко

«Яндекс» прокомментировал появление «даты смерти» президента Украины Петра Порошенко, сообщает ФАН.

«Данные для карточки объектного ответа в поиске «Яндекс» берёт из открытых источников. И в данном случаем мы агрегатор внешней информации. На эту минуту в карточке ответа нет ничего о датах смерти», — заявила Яна Имайкина, представляющая PR-отдел «Яндекс.Поиска».

Ранее поисковик выдавал результат, согласно которому Порошенко «скончался» 11 декабря.