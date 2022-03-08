Яна Поплавская объяснила бегство "страдальцев" в Израиль: "Родину вы свою предали"

Известная актриса Яна Поплавская объяснила бегство "страдальцев" из России в Израиль. "Родину вы просто предали", - заявила она.

Поплавская раскритиковала представителей интеллигенции, которые бросились бежать в Израиль на фоне спецоперации на Украине.

Страдальцы всех мастей и национальностей вдруг в одночасье стали евреями! Псевдопатриоты 8 лет жрали-пили, не тужили о том, что происходит рядом. Не думали, как спят дети в Донбассе… Родину свою вы просто предали,

- отметила она в Instagram.

Поплавская считает, что все эти "страдальцы" думают не о людях на Украине, а о том, как спасти свои деньги, где брать "Гуччи" и хамон. И в этом, полагает она, заключается "высшее предательство".

Напомним, что ряд представителей русской творческой интеллигенции начали высказываться против проведения спецоперации России на Украине. А некоторые из них начали эмигрировать в другие страны.

Яна Поплавская появлялась в фильмах "Помни имя своё", "Васса", "Узник замка Иф", "Примите телеграмму в долг", но самой известной её ролью является роль Красной Шапочки в фильме "Про Красную Шапочку".