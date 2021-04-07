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Яна Багрова покинула пост замглавы Росрыболовства

07 апреля 2021, 04:05  •  28 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Росрыболовства Яну Багрову. Соответствующее распоряжение опубликовано 5 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Багрову Яну Александровну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству по ее просьбе», — говорится в документе.
Багрова исполняла обязанности заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству с октября 2015 года. До этого она занимала должность начальника Управления правового обеспечения Росрыболовства.
В ноябре 2020 года Мишустин сообщил, что с 1 января 2021 года в стране начнется оптимизации системы государственного управления России, которую планируется завершить в течение трех месяцев.
Позже стало известно, что власти утвердили параметры оптимизации штатов федеральных органов власти, которая затронет 45 министерств и ведомств, находящихся под контролем правительства.

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