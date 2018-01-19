Ян Арт: "Схемы Набиуллиной" создают угрозу нацбезопасности страны

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Эксперт по финансовому рынку Ян Арт в лайв-стриме Царьграда прокомментировал ситуацию с тем, что подконтрольный Центробанку России "ФК Открытие" оказался владельцем почти 15% ВТБ.

"Схемы Набиуллиной" могут нанести серьезный ущерб не только банковской отрасли, но и экономике России в целом. Об этом в эфире Царьграда заявил эксперт комитета ГД по финансовому рынку Ян Арт.

Комментируя ситуацию с владением ЦБ через ФК "Открытие" 15 процентами акций ВТБ, он отметил, что в стране, по сути, появляется угроза создания уже внутригосударственного банкинга - банкинга ЦБ.

"Когда мы говорим о госбанках, то подразумеваем, что не само государство владеет ими, а владеют определенные структуры: Газпром владеет Газпромбанком и по аналогии. И сейчас с подконтрольным ЦБ "Открытием" и ВТБ возникает эффект не государственного банкинга, а центробанковского банкинга, хотя ЦБ у нас отделен от правительства", - отметил он.

Ян Арт сыронизировал, отметив, что "ФРС США обзавидовалась бы", если бы ей предоставили такие возможности влияния на игроков рынка.

"В мире это беспрецедентно - ни один регулятор мира настолько не является еще и собственником части игроков рынка, который он регулирует. Это, безусловно, неправильная ситуация. Часто регуляторы мира входят капиталами, когда хотят что-то развить, подстегнуть развитие бизнеса, а у нас обратная ситуация - у нас входят уже владельцы, чтобы железобетонно сесть и придавить собой", - отметил он.

Кроме того, подчеркнул эксперт, судя по ситуации с очисткой банковской системы, очевидно, что "дочки" иностранных банков не страдают, а реальная фактическая доля иностранного банкинга в российской банковской системе увеличивается очень серьезными темпами.

"Я не сторонник кричать, что здесь есть угроза национальной безопасности страны, но за процессом, как говорится, следует наблюдать. Потому что в стране сейчас есть два типа банков: те, которые контролируются ЦБ, и те, которые контролируются иностранцами", - резюмировал специалист.