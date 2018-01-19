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Ян Арт: "Схемы Набиуллиной" создают угрозу нацбезопасности страны
19 января 2018, 00:54 • 59 • В мире
Эксперт по финансовому рынку Ян Арт в лайв-стриме Царьграда прокомментировал ситуацию с тем, что подконтрольный Центробанку России "ФК Открытие" оказался владельцем почти 15% ВТБ.
"Схемы Набиуллиной" могут нанести серьезный ущерб не только банковской отрасли, но и экономике России в целом. Об этом в эфире Царьграда заявил эксперт комитета ГД по финансовому рынку Ян Арт.
Комментируя ситуацию с владением ЦБ через ФК "Открытие" 15 процентами акций ВТБ, он отметил, что в стране, по сути, появляется угроза создания уже внутригосударственного банкинга - банкинга ЦБ.
Ян Арт сыронизировал, отметив, что "ФРС США обзавидовалась бы", если бы ей предоставили такие возможности влияния на игроков рынка.
Кроме того, подчеркнул эксперт, судя по ситуации с очисткой банковской системы, очевидно, что "дочки" иностранных банков не страдают, а реальная фактическая доля иностранного банкинга в российской банковской системе увеличивается очень серьезными темпами.
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