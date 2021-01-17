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Яму заполняют "кровью Донбасса": Русские на Украине - вынужденные участники отвратительного действа
17 января 2021, 20:20 • 84 • Политика
Русские на Украине - вынужденные участники отвратительного действа, заметил Александр Сладков. Он обратил внимание на то, что наш язык на территории Незалежной фактически оказался вне закона. По его мнению, таким способом "между русскими и украинцами роют яму". А заполняют её "кровью из Донбасса".
Репортёр ВГТРК Александр Сладков, автор Telegram-канала "Сладков +", в комментарии для RT рассказал о масштабах дискриминации в отношении русских на Украине.
Он заметил, что русский язык на территории Незалежной фактически оказался вне закона. Теперь его носителям грозят реальные штрафы.
Например, если, покупая хлеб на Украине, вы обратились к продавцу по-русски, вас могут наказать суммой, эквивалентной 20 тысячам рублей. Корреспондент заметил, что причина подобной политики Киева "отвратительна и проста".
Запад, основываясь на излюбленном принципе "разделяй и властвуй", пытается вбить клин даже не столько между Россией и Украиной, сколько между самими жителями Незалежной, поскольку так ему будет легче захватить полный контроль над страной, считает Сладков: "Запасы украинской независимости тают".
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