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Ямпольская прокомментировала слова Зеленского об СССР и Второй мировой

28 января 2020, 15:54  •  61 • Украина
Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны.
 
© president.gov.ua
 

«Глупая реприза Владимира Зеленского про «вину СССР за развязывание Второй мировой войны и холокост» для меня лишний раз подтвердила, что наш комитет мыслит в правильном направлении, предлагая внести изменения в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Дабы законодательно запретить приравнивание целей, решений и действий руководства, командования и военнослужащих СССР к целям, решениям и действиям руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии», — сказала она.

По её словам, задача проекта — «поставить заслон таким образом, чтобы при свободе слова, исторических изысканий, научных дискуссий можно было отсекать явные оскорбления в адрес наших дедов и прадедов, омерзительные спекуляции на нашей Победе».

Как отметила Ямпольская, в ближайшее время на площадке комитета начнут собираться историки и эксперты. 

Ранее Зеленский в ходе визита в Польшу возложил на Советский Союз часть вины за развязывание Второй мировой.

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