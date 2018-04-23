ЯМЭФ-2018: 3 тысячи участников, 70 стран, четыре континента

С 19 по 21 апреля в Крыму в четвёртый раз прошёл ежегодный Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), собравший более 3 тысяч участников из России и 71 страны Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Количество участников форума из года в год растёт. Так, в прошлом году в форуме приняли участие 2,2 тысяч участников из 46 стран.

Среди участников были члены правительств, дипломаты, депутаты парламентов, представители региональных органов власти, бизнесмены, общественные деятели, журналисты.

В приветственной телеграмме к участникам форума президент России Владимир Путин выразил надежду, что мероприятие вызовет большой интерес зарубежных партнёров и даст старт новым проектам в высокотехнологичных отраслях экономики, а также в сферах туризма, культуры, экологии и строительства.

Конференция о послевоенной реконструкции Сирии

На ялтинской площадке прошло более 40 различных мероприятий, посвящённых глобальной политике и безопасности, блокчейн-технологиям и криптовалютам, благоустройству городской среды, развитию туризма и борьбе с дезинформацией. Участникам форума презентовали туристско-рекреационные инвестиционные площадки Крыма, проекты по созданию индустриальных и агропромышленных парков. По итогам было подписано более 70 соглашений и меморандумов на общую сумму 162 млрд рублей.

Сирийский портфель на 62 миллиарда

Одним из центральных мероприятий 4-го Ялтинского международного экономического форума стала конференция о послевоенном восстановлении Сирии, здесь главными гостями были сирийцы. Сирийскую делегацию численностью около 80 человек возглавил министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммад Самер аль-Халиль.

Президент Южной Осетии Леонид Бибилов и глава Крыма Сергей Аксёнов подписывают соглашение о межрегиональном сотрудничестве

Сирийский министр презентовал инвестиционную карту восстановления страны и ряд проектов, к участию в которых приглашены российские компании. Министр предупредил, что реализовывать проекты в Сирии смогут только те страны, которые не участвовали в кровопролитии на стороне террористов. Также обсуждались перспективы поставок сирийских фруктов в Россию через крымские порты и экспорта в Сирию крымской пшеницы, возможности создания на полуострове портового зернового хаба и запуска регулярного паромного сообщения паромного сообщения между Крымом и Сирией.

Республика Крым и сирийская провинция Латакия подписали меморандум о намерениях развивать торгово-экономическое сотрудничество и дружеские связи на общую сумму 62 млрд. рублей, а Ялта стала побратимом города Латакия.

Кроме того, Крым заключил соглашение о межрегиональном сотрудничестве с Южной Осетией, а Ялта подписала протокол о сотрудничестве с городом Абомей-Калави (Бенин).

Друзья Крыма взывают к ООН

Ещё одним важным мероприятием в рамках ЯМЭФ стал 2-й Форум друзей Крыма, участники которого обратились к Генеральной Ассамблее ООН с просьбой принять резолюцию об укреплении международного сотрудничества и отмене односторонних санкций против России.

В обращении Форума друзей Крыма отмечается, что правительства западных стран в течение последних лет неоднократно использовали ложь для обоснования враждебных мер в отношении России. Участники форума призвали к формированию миропорядка, основанного на уважении прав и свобод человека. «Мы призываем к себе в союзники все здоровые силы мирового сообщества», – говорится в тексте декларации.

Критика санкций и обходные пути

На пленарных заседаниях и в кулуарах ялтинского форума представители европейских государств жёстко критиковали санкционную политику Запада в отношении России, называя их вредными для Европы.

Так, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что Германия несёт большой экономический ущерб от введения запретительных мер и предложил усилить сотрудничество в тех сферах, которые не охвачены санкциями.

Резко против антироссийских ограничений выступил и вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер. По его словам, санкции вредят Евросоюзу и с ними необходимо бороться, повышая давление муниципалитетов и городов на правительства государств.

Депутат Европарламента и зампредседателя французской партии «Национальный фронт» Николя Бе призвал правительства европейских стран признать российский статус Крыма и положить конец безрассудным санкциям в отношении РФ. «Необходимо признать, что жители Крыма сделали свой выбор – вернулись в Россию. Нужно уважать этот суверенный выбор», – заявил европарламентарий.

В свою очередь депутат Европарламента от Чехии Яромир Кохличек высказал мнение, что даже в условиях действия антироссийских санкций у европейского бизнеса остаются способы инвестировать в Крым. «Нужно поискать возможности: банк, страну, – если не удается работать напрямую – говорит Кохличек. – Санкции против России можно обойти через Белоруссию, например, или Казахстан, или Армению».

Тему развил бывший премьер-министр Словакии и ныне председатель Российско-Словацкого содружества Ян Чарногурски. Он предложил учредить в Крыму российскую государственную корпорацию по внешней торговле с эксклюзивным правом осуществлять операции со странами Запада и, в первую очередь, с США. По мнению словацкого политика, такой шаг станет умным и полезным ответом на западные санкции.

Крым рассчитывает на отечественный бизнес

По информации крымского правительства, «на территории Республики зарегистрировано почти три тысячи юридических лиц, учредителями которых являются иностранные организации и граждане из 33 стран, в том числе европейских». Для них созданы условия, позволяющие работать конфиденциально из-за опасности попасть под санкции правительств западных стран. В то же время в крымском руководстве признают, что доля иностранных инвестиций в экономике региона невелика, основной расчёт делается на отечественный бизнес.

Не случайно крупнейшие контракты в рамках Ялтинского международного экономического форума, помимо Сирии, были заключены с российскими компаниями. Это проекты, предусматривающие строительство в Крыму завода по производству стеклотары стоимостью 1,2 млрд рублей, созданию козьей фермы стоимостью около 6 млрд рублей и крупнейшего в Южном федеральном округе хранилища овощей и фруктов.

Давление Украины и молчание западных СМИ

По словам председателя крымского правительства Сергея Аксёнова, на многих участников форума было оказано давление в связи с намерением приехать в Крым. Как передали украинские СМИ, действующая на территории Украины фиктивная «прокуратура Автономной Республики Крым» завела уголовные дела на европейских политиков, приехавших в Крым на Ялтинский международный экономический форум.

В Киеве утверждают, что действия зарубежных участников форума попадают под статью 332 часть 1 уголовного кодекса Украины, предусматривающую наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет (нарушение въезда на «временно оккупированную территорию Украины» и выезда из неё).

В западных СМИ информация об экономическом форуме в Крыму практически отсутствует.

В порядке справки: ЯМЭФ является международной деловой площадкой в экономической сфере, ежегодно проходящей в Крыму. Организаторами форума выступают правительство Крыма и Фонд «ЯМЭФ» при поддержке Администрации президента России.