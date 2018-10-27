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Яма на ровном месте: В Турции земля разверзлась под ногами прохожих - видео

27 октября 2018, 05:09  •  98 • В мире
В одном из городов на юго-западе Турции тротуар обвалился прямо под ногами двух мирно беседовавших женщин. В результате обе они оказались под завалом, откуда их спасли неравнодушные пешеходы.
В турецком городе Диярбакыр, расположенном на берегу реки Тигр, произошел крайне примечательный и потенциально очень опасный инцидент. Тротуар там обвалился прямо под ногами двух мирно беседовавших женщин.
Вдвойне примечательным является то, что камерам наружного видеонаблюдения удалось заснять непосредственный момент инцидента. Впоследствии кадры с места событий были распространены турецким новостным агентством DHA.
Причины обрушения пока неизвестны. Турецкие власти выясняют причину произошедшего, а также существует ли опасность для других жителей Диярбакыра.
На кадрах с места событий видно, что неравнодушные прохожие тут же бросились на помощь погребенным под завалом женщинам. Впоследствии они были госпитализированы в местную больницу.
Обо всем этом сообщают «Невские Новости».

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