Ялтинский экономический форум. Хотели как лучше, а получилась козья ферма • 238 • Аналитика







И посреди всего этого благолепия стоит «Мрия», в которой 3000 человек все вместе едят еду, называя свою встречу «Ялтинским экономическим форумом».





СМИ, перекрикивая друг друга, пестрят заголовками, называя форум «прорывным» и превзошедшим все возможные ожидания. Хотя на форуме не было мистера Грефа, который со сцены бы заявил о закрытии всех иностранных отделений «Сбербанка», а точнее, о переносе их в города и городки Крыма.



Напротив, грефовский «Сбербанк» по-тихому собрал свои барыши с правительства Крыма, оплатившего аренду принадлежавшей Сбербанку «Мрии» на время проведения форума, а затем продолжил оздоровлять лучших своих работников на крымском берегу, на котором не имеет ни одного своего отделения.



Вводная



В далеком 2013 году одна украинская газета, рассказывая о будущем 5-звездном отеле в селе Оползневое, писала, что строительство ведет турецкая компания «Sembol insaat», заказчиком выступила симферопольская компания "Гарант-СВ", подконтрольная "Сбербанку России", который в 2010 году выкупил пансионат «Мрия».



«Мрия» по-украински значит «мечта». Так назывался большой транспортный самолет Ан-225. Также имя «Мрiя» носили портативный магнитофон киевского завода и портативная радиола, собиравшаяся в Днепропетровске. Сейчас это имя носит отель «резорт энд спа» – самый дорогой отель Крыма с президентскими виллами.



В 2018 году в «Мрии» прошел 4-й экономический форум. Председатель оргкомитета форума – глава Республики Крым Сергей Аксенов. По сообщениям организаторов, форум посетило 3000 человек из 70 стран.



Участие в форуме и трехдневное проживание в номере «стандарт» стоило 130 000 рублей, для иностранных гостей – бесплатно.



В Ялте лучше, чем в Давосе!



Андрей Назаров, сопредседатель оргкомитета форума, торжественно заключил, что международный интерес к ялтинскому форуму становится выше, чем ко всемирному форуму в швейцарском Давосе.



О всемирно известных компаниях, переметнувшихся из кресел давосского форума на стулья «Мрии», Назаров не сообщил.



Зато сообщил, что ожидается подписание соглашений на сумму 150 млрд. рублей. А из задуманных на форуме проектов рассекретил только один. По его словам, один из больших проектов, который будет реализован по итогам форума, это создание на территории Крыма козьей фермы стоимостью 6 млрд. рублей. Такая вот инновация! Особенно восхищает стоимость фермы.



Мнение аналитика: форумы – это съезды сектантов и пропагандистов





Флэшмоб, заказанный организаторами форума



Участник форума, крымский аналитик Дмитрий Дервиш очень жестко высказался по поводу подобных мероприятий.



«Форумы в России – это съезды, с одной стороны, пропагандистов, с другой стороны — сектантов. Одни говорят: «Мы свидетели пришествия Гайдара Второго», а другие их дополняют: «Мы носители технологий поздней КПСС. Мы знаем, как работники отдела пропаганды могут заставить директора гостиницы накормить всех участников конференции. Мы знаем, как с помощью местного дома культуры устроить танцы дружбы народов для участников конференции».



Эти форумы – попытка продлить реанимацию тех институтов, которые умерли, недееспособны и которых можно было почетно похоронить. Подобные форумы можно сравнить с фильмами о зомби: ходят, шатаясь, мертвяки, даже, может быть, хотят есть, сбившись в толпы, но у них уже нет ни целей, ни умения управлять собственной жизнью, а тем более управлять страной вокруг них. Государственные долги? Их платят только трусы!



В России уже пора определиться: мы за создание в стране новой эффективной и успешной жизни, либо мы хотим возглавить толпу мертвяков, которые топчутся на месте.



Если посмотреть на результаты говорильни предыдущих форумов, то можно увидеть, что почти ничего не реализовано.



Смешно, когда говорят, что результатом предыдущих форумов стал построившийся аэропорт в Симферополе.



Во-первых, о новом терминале заговорили из-за разваливающейся ВПП и скромных размеров старого аэропорта, не модернизированного Украиной.



Во-вторых, терминал стал «стройкой века» наряду с Крымским мостом. Все это попытки Москвы создать смыслы-катализаторы для новой жизни крымчан.



И в-третьих, в 2016 году проект строительства аэропорта был инициирован государством из-за возросшего пассажиропотока в Крым, затем к проекту подтянули условно коммерческие банки полуострова, взявшие на себя половину стоимости, а на 2-м ялтинском форуме его должны были демонстративно подписать.



Ситуацию комментирует Дмитрий Дервиш:



«Я считаю, что такие идеи, как новый аэропорт, рождаются не в головах трехтысячного форума, а в голове одного управленца и одного финансиста. По теории толпы, чем больше коллектив, тем менее он способен к выработке творческого контента, а тем более к его реализации. Нельзя зачать ребенка толпой в 3000 человек и нельзя создать проект толпой в 3000 человек. Подобные форумы могут только приписать себе такие проекты, и только. Малочисленные творческие коллективы – это синергия по высшей мечте, а большие толпы – синергия по низменным, постыдным желаниям (украсть, распилить, насытиться)».



Неэффективность форума на примере марины



На экономическом форуме в Ялте прозвучала идея создать в Крыму яхтенную марину – парковку для яхт путешествующих по Черному морю граждан. При этом на форум не позвали ни одного яхтенного эксперта, который бы объяснил один секрет на примере Турции. Как хорошо, что я живу в России!



Яхтсмен из Евпатории по имени Александр поведал нам тонкости этого дела.



«Знаете, почему в Турции проект с яхтенными маринами был построен за 10 лет, а у нас те же 10 лет были потрачены на обсуждения этого проекта на форумах? Потому что турки сначала радикально изменили морское законодательство, а после инвесторы уже сложились в строку. Чтобы сейчас выйти в море в Турции, нужно совершить один звонок, а в России – 14 звонков! В Турции на это уходит 1 минута, а в России может уйти две недели!»



Так о каком проекте яхтенных марин можно говорить на форумах, пока оргкомитет форума, который сплошь состоит из чиновников, не поинтересовался в правительстве России, можно ли внести поправки в законодательство?! Или не проявил законодательную инициативу на региональном уровне?!



Одна марина в море – не дело!



Еще одной проблемой в процессе обсуждения проекта яхтенной марины на форуме является несистемное видение. Суть яхтинга – путешествие от марины к марине, которые отличаются друг от друга кухнями, арт-объектами, музыкой, музейными комплексами.



Применительно к Крыму стоит обсуждать проект минимум 12 марин на расстоянии 60-70 км (одна заправка яхты на моторе). Это как со свиноматкой, которая может опороситься только 10-12 поросятами, но никак не одним, так как это отклонение. Но участники форума обсуждали создание яхтенной марины. В единственном числе. На специально выделенной под это секции.





Пример бессистемности: проект студии А. Лебедева «Балаклава марина»



Стоимость строительства одного яхтенного комплекса – 100-120 млн. долларов. В идеале на форуме должны были звучать инициативы от инвесторов из Крыма, Болгарии, Грузии, Абхазии, которые торжественно создали бы общий фонд на строительство черноморской сети яхтенных марин, состоящей из 40-50 комплексов. Но этого не произошло. Атомный Иран. Забытая мелодия для Трампа



Мира желаю Абхазии гордой!



Кстати, про Абхазию. На 2-м ялтинском экономическом форуме в 2016 году было подписано соглашение между Советом министров Республики Крым и Кабинетом министров Республики Абхазии в рамках торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Каких-либо интересных проектов в рамках данного соглашения (если не считать выступления абхазских танцевальных коллективов в Крыму) за два прошедших года озвучено не было.



На 4-м ялтинском форуме в 2018 году делегация из Абхазии посетила ряд площадок, которые представляют для республики большой интерес. О том, что именно интересно абхазам, рассказал заместитель министра экономики Абхазии Заур Гулиа:



«В первую очередь это касается развития туристической отрасли, и у Абхазии есть интерес в изучении успешного опыта такого рода экономических проектов. Пользуясь площадкой, предоставленной в рамках форума, также устанавливаем рабочие контакты».



Выходит, что подписанное на позапрошлом форуме соглашение о сотрудничестве между Крымом и Абхазией было простой формальностью? И уже два года две республики только устанавливают контакты?



Главная идея форумов – бесплатно поесть



Как сказал один политолог из Москвы: «Ты что, думаешь на форум люди приезжают что-то решать? А вот и нет. Я сейчас отмечусь и поеду в Массандру пить «Старый нектар», а потом в горы…»



Таким образом, большинство участников форумов собирается для того, чтобы «на халяву» пожить, поесть, отдохнуть. Изначально же форумы задумывались иначе.



Продолжение мнения крымского аналитика Дмитрия Дервиша:



Их натравливают на Россию. Команда «фас» для террористов

Но то, что я увидел на ялтинском форуме, сильно отличается от всего описанного. Во-первых, там не было людей, которым нужно встречаться. Там есть чиновники, у которых отсутствуют какие-либо идеи. Там есть «свадебные генералы», которых пригласили для статуса мероприятия. О чем бы говорил один яхтсмен с одним чиновником или с одним «свадебным генералом», которые ничего не решают? Он может только громко хлопать на общих сессиях и усиленно питаться. Поэтому это даже не «ярмарка тщеславия», это ярмарка халявы». «В моем представлении форум – это так называемая «ярмарка тщеславия», где мужчины в смокингах, женщины в дорогих вечерних платьях, а на столах стоят запеченные перепела. Такая площадка – отличная возможность встретиться двум деловым людям, бегло примерить планы на будущее, обменяться телефонами, чтобы после форума встретиться и обсудить конкретное дело.Но то, что я увидел на ялтинском форуме, сильно отличается от всего описанного. Во-первых, там не было людей, которым нужно встречаться. Там есть чиновники, у которых отсутствуют какие-либо идеи. Там есть «свадебные генералы», которых пригласили для статуса мероприятия. О чем бы говорил один яхтсмен с одним чиновником или с одним «свадебным генералом», которые ничего не решают? Он может только громко хлопать на общих сессиях и усиленно питаться. Поэтому это даже не «ярмарка тщеславия», это ярмарка халявы».



В качестве заключения







Большие форумы призваны демонстрировать базовый мейнстрим для страны. Ялтинский форум – это демонстрация коленно-преклоненной позы России перед Западом. «Вот смотрите, мы готовы играть по вашим правилам, мы готовы вам отдать наши ресурсы, мы готовы жить на вашу валюту, мы открыты и доступны вопреки санкциям, которые вы на нас накладываете! Мы готовы ваши интересы ставить выше интересов наших граждан!»



«Это бред – говорить о санкциях на территории «Сбербанка», который из-за страха санкций боится открывать отделения в Крыму!» – говорит наш собеседник из Совета министров Крыма, который попросил не называть его в статье.



А представитель итальянской аграрной компании Эдди Томат, приехавший на форум за важными для бизнеса контактами, с грустью рассказал нам, что при всей пышности организации форума и обилии вкусной еды в свой регион Венето он уезжает без результата.



Единственная радость иностранного гостя – не нужно платить организационный взнос (130 000 рублей, обязателен для россиян). Эта маленькая дискриминация своих же граждан очень показательна для ситуации в Крыму. Ради весомости отчетов о посетивших форум «представителях из 70 стран» власти Крыма деньги на проведение форума взяли в карманах российских участников и налогоплательщиков. Хитрый ход!



Это похоже на обновление асфальта по маршруту следования президентского кортежа, к которому прибегают нерадивые руководители российских регионов. Если у любого мероприятия должен быть результат, то главный результат ЯМЭФ – красивые заголовки в СМИ и… проект козьей фермы.



Какая-то неправильная Россия пришла в Крым и поделилась с местными управленцами каким-то неправильным опытом. Знаете ли вы украинский Крым? О, вы не знаете украинский Крым! Всмотритесь в него. Советские дороги, подлатанные современными армянскими бригадами («Таврида» ведь еще не построена), чистейший воздух, не отравленный заводами и фабриками (потому что их почти не осталось), местные АЗС продают разбавленный бензин, неизвестные на «большой земле» банки отключены от Swift, а в магазинах цены на местные товары выше, чем цены на них же в ростовских «Пятерочках»…И посреди всего этого благолепия стоит «Мрия», в которой 3000 человек все вместе едят еду, называя свою встречу «Ялтинским экономическим форумом».СМИ, перекрикивая друг друга, пестрят заголовками, называя форум «прорывным» и превзошедшим все возможные ожидания. Хотя на форуме не было мистера Грефа, который со сцены бы заявил о закрытии всех иностранных отделений «Сбербанка», а точнее, о переносе их в города и городки Крыма.Напротив, грефовский «Сбербанк» по-тихому собрал свои барыши с правительства Крыма, оплатившего аренду принадлежавшей Сбербанку «Мрии» на время проведения форума, а затем продолжил оздоровлять лучших своих работников на крымском берегу, на котором не имеет ни одного своего отделения.В далеком 2013 году одна украинская газета, рассказывая о будущем 5-звездном отеле в селе Оползневое, писала, что строительство ведет турецкая компания «Sembol insaat», заказчиком выступила симферопольская компания "Гарант-СВ", подконтрольная "Сбербанку России", который в 2010 году выкупил пансионат «Мрия».«Мрия» по-украински значит «мечта». Так назывался большой транспортный самолет Ан-225. Также имя «Мрiя» носили портативный магнитофон киевского завода и портативная радиола, собиравшаяся в Днепропетровске. Сейчас это имя носит отель «резорт энд спа» – самый дорогой отель Крыма с президентскими виллами.В 2018 году в «Мрии» прошел 4-й экономический форум. Председатель оргкомитета форума – глава Республики Крым Сергей Аксенов. По сообщениям организаторов, форум посетило 3000 человек из 70 стран.Участие в форуме и трехдневное проживание в номере «стандарт» стоило 130 000 рублей, для иностранных гостей – бесплатно.Андрей Назаров, сопредседатель оргкомитета форума, торжественно заключил, что международный интерес к ялтинскому форуму становится выше, чем ко всемирному форуму в швейцарском Давосе.О всемирно известных компаниях, переметнувшихся из кресел давосского форума на стулья «Мрии», Назаров не сообщил.Зато сообщил, что ожидается подписание соглашений на сумму 150 млрд. рублей. А из задуманных на форуме проектов рассекретил только один. По его словам, один из больших проектов, который будет реализован по итогам форума, это создание на территории Крыма козьей фермы стоимостью 6 млрд. рублей. Такая вот инновация! Особенно восхищает стоимость фермы.Участник форума, крымский аналитик Дмитрий Дервиш очень жестко высказался по поводу подобных мероприятий.Эти форумы – попытка продлить реанимацию тех институтов, которые умерли, недееспособны и которых можно было почетно похоронить. Подобные форумы можно сравнить с фильмами о зомби: ходят, шатаясь, мертвяки, даже, может быть, хотят есть, сбившись в толпы, но у них уже нет ни целей, ни умения управлять собственной жизнью, а тем более управлять страной вокруг них.В России уже пора определиться: мы за создание в стране новой эффективной и успешной жизни, либо мы хотим возглавить толпу мертвяков, которые топчутся на месте.Если посмотреть на результаты говорильни предыдущих форумов, то можно увидеть, что почти ничего не реализовано.Смешно, когда говорят, что результатом предыдущих форумов стал построившийся аэропорт в Симферополе.Во-первых, о новом терминале заговорили из-за разваливающейся ВПП и скромных размеров старого аэропорта, не модернизированного Украиной.Во-вторых, терминал стал «стройкой века» наряду с Крымским мостом. Все это попытки Москвы создать смыслы-катализаторы для новой жизни крымчан.И в-третьих, в 2016 году проект строительства аэропорта был инициирован государством из-за возросшего пассажиропотока в Крым, затем к проекту подтянули условно коммерческие банки полуострова, взявшие на себя половину стоимости, а на 2-м ялтинском форуме его должны были демонстративно подписать.Ситуацию комментирует Дмитрий Дервиш:На экономическом форуме в Ялте прозвучала идея создать в Крыму яхтенную марину – парковку для яхт путешествующих по Черному морю граждан. При этом на форум не позвали ни одного яхтенного эксперта, который бы объяснил один секрет на примере Турции.Яхтсмен из Евпатории по имени Александр поведал нам тонкости этого дела.Так о каком проекте яхтенных марин можно говорить на форумах, пока оргкомитет форума, который сплошь состоит из чиновников, не поинтересовался в правительстве России, можно ли внести поправки в законодательство?! Или не проявил законодательную инициативу на региональном уровне?!Еще одной проблемой в процессе обсуждения проекта яхтенной марины на форуме является несистемное видение. Суть яхтинга – путешествие от марины к марине, которые отличаются друг от друга кухнями, арт-объектами, музыкой, музейными комплексами.Применительно к Крыму стоит обсуждать проект минимум 12 марин на расстоянии 60-70 км (одна заправка яхты на моторе). Это как со свиноматкой, которая может опороситься только 10-12 поросятами, но никак не одним, так как это отклонение. Но участники форума обсуждали создание яхтенной марины. В единственном числе. На специально выделенной под это секции.Стоимость строительства одного яхтенного комплекса – 100-120 млн. долларов. В идеале на форуме должны были звучать инициативы от инвесторов из Крыма, Болгарии, Грузии, Абхазии, которые торжественно создали бы общий фонд на строительство черноморской сети яхтенных марин, состоящей из 40-50 комплексов. Но этого не произошло.Кстати, про Абхазию. На 2-м ялтинском экономическом форуме в 2016 году было подписано соглашение между Советом министров Республики Крым и Кабинетом министров Республики Абхазии в рамках торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Каких-либо интересных проектов в рамках данного соглашения (если не считать выступления абхазских танцевальных коллективов в Крыму) за два прошедших года озвучено не было.На 4-м ялтинском форуме в 2018 году делегация из Абхазии посетила ряд площадок, которые представляют для республики большой интерес. О том, что именно интересно абхазам, рассказал заместитель министра экономики Абхазии Заур Гулиа:Выходит, что подписанное на позапрошлом форуме соглашение о сотрудничестве между Крымом и Абхазией было простой формальностью? И уже два года две республики только устанавливают контакты?Как сказал один политолог из Москвы: «Ты что, думаешь на форум люди приезжают что-то решать? А вот и нет. Я сейчас отмечусь и поеду в Массандру пить «Старый нектар», а потом в горы…»Таким образом, большинство участников форумов собирается для того, чтобы «на халяву» пожить, поесть, отдохнуть. Изначально же форумы задумывались иначе.Продолжение мнения крымского аналитика Дмитрия Дервиша:Большие форумы призваны демонстрировать базовый мейнстрим для страны. Ялтинский форум – это демонстрация коленно-преклоненной позы России перед Западом. «Вот смотрите, мы готовы играть по вашим правилам, мы готовы вам отдать наши ресурсы, мы готовы жить на вашу валюту, мы открыты и доступны вопреки санкциям, которые вы на нас накладываете! Мы готовы ваши интересы ставить выше интересов наших граждан!»– говорит наш собеседник из Совета министров Крыма, который попросил не называть его в статье.А представитель итальянской аграрной компании Эдди Томат, приехавший на форум за важными для бизнеса контактами, с грустью рассказал нам, что при всей пышности организации форума и обилии вкусной еды в свой регион Венето он уезжает без результата.Единственная радость иностранного гостя – не нужно платить организационный взнос (130 000 рублей, обязателен для россиян). Эта маленькая дискриминация своих же граждан очень показательна для ситуации в Крыму. Ради весомости отчетов о посетивших форум «представителях из 70 стран» власти Крыма деньги на проведение форума взяли в карманах российских участников и налогоплательщиков. Хитрый ход!Это похоже на обновление асфальта по маршруту следования президентского кортежа, к которому прибегают нерадивые руководители российских регионов. Если у любого мероприятия должен быть результат, то главный результат ЯМЭФ – красивые заголовки в СМИ и… проект козьей фермы.Какая-то неправильная Россия пришла в Крым и поделилась с местными управленцами каким-то неправильным опытом. Автор: Мокей Русинов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 238 Источник Похожие новости «Белые каски» нагнули Голливуд, но осеклись на основателе «Pink Floyd» Возьмёт ли Россия Балканы в свои руки? Форточка Овертона, или Как узаконить военную агрессию США

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