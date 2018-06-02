Где-то прежние главы ушли на повышение в федеральное правительство, а где-то отставку получили не самые популярные в народе губернаторы.

Пока сменщики пребывают в статусе «врио» (в сентябре им еще предстоит пройти главный экзамен - выборы), эксперты внимательно всматриваются в их биографии, пытаясь уловить свежие тенденции. Таких как минимум три.

Во-первых, успешные мэры все чаще идут на повышение, и необязательно в своих регионах. Во-вторых, все большее значение приобретают связи кандидатов в губернаторы с крупнейшими российскими компаниями. И в-третьих, в большую политику приходят молодые. Уже второй по счету тридцатилетний губернатор тому лучшее подтверждение.

Знакомимся с кандидатурами «временно исполняющих», предложенными президентом.

Тюменская область - Александр Моор

Возраст: 44 года.

Кто по образованию: экономист.

Предыдущее место работы: мэр Тюмени.

Интересный факт: кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу. В 1994 году Моор даже занял призовое место на Кубке России среди юниоров по этой дисциплине. Личные рекорды: жим от груди - 190 кг, присед - 250 кг, становая тяга - 235 кг.

Цитата: «Главным качеством тюменского характера считаю основательность - серьезное и совестливое отношение ко всякому достойному делу».

Главное: Моору придется выдержать нелегкое сравнение с предшественниками. Один из предыдущих тюменских губернаторов, Сергей Собянин, нынче является мэром Москвы, а другой, Владимир Якушев, недавно был назначен министром строительства и ЖКХ РФ. Хотя Александру Моору и самому есть чем похвастать: неоднократно он занимал первое место в рейтинге лучших мэров страны, а несколько недель назад президент наградил его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Амурская область - Василий Орлов

Возраст: 43 года.

Кто по образованию: переводчик с китайского языка и государственный управленец.

И. о. губернатора Амурской области Василий Орлов еще и рыбак.Фото: facebook.com

Предыдущее место работы: советник корпоративного университета нефтехимического университета «СИБУР».

Интересный факт: выкладывал в сети видео, на которых под гитару исполняет лирические песни собственного сочинения.

Цитата: «В 90-х была другая жизнь и другие приоритеты. В то время я ездил на джипе, и казалось, что жизнь должна именно так и продолжаться, а высшее образование не нужно».

Главное: для Благовещенска Орлов - не варяг. В этом городе он родился и прожил большую часть своей жизни. Работал заместителем мэра областного центра и министром экономики региона. Не менее важен опыт его работы в нефтехимической компании «СИБУР», которая строит в Амурской области крупнейший в стране газоперерабатывающий завод. Через Амурскую область пройдет магистральный газопровод в Китай «Сила Сибири», так что знание китайского языка станет еще одним преимуществом Василия Орлова.

Якутия - Айсен Николаев

Возраст: 46 лет.

Кто по образованию: физик и финансист.

Предыдущее место работы: мэр Якутска.

В качестве мэра Якутска Айсен Николаев являлся одним из самых известных политиков региона.Фото: twitter.com

Интересный факт: своим любимым блюдом называет отварную жеребятину.

Цитата: «Два раза в год на неделю мне нужно ездить охотиться на крупного зверя. Выпустить пар. Без этого я не могу».

Главное: выбор Айсена Николаева в качестве претендента на пост губернатора самого крупного региона страны эксперты называют логичным и консервативным. В качестве мэра Якутска он являлся одним из самых известных политиков региона. В своей первой речи он поблагодарил предыдущего губернатора Егора Борисова за проделанную работу и наметил задачу: чтобы к 2024 году Якутия стала лидером экономического развития страны. Интересно, что, будучи этническим якутом, Айсен Николаев родился в Ленинграде.

Магаданская область - Сергей Носов

Возраст: 57 лет.

Кто по образованию: металлург и менеджер. Доктор технических наук.

Предыдущее место работы: мэр города Нижний Тагил Свердловской области.

Сергей Носов (в светлом пиджаке) однажды оказался на теннисном турнире «Ролан Гаррос» рядом с ДиКаприо (в кепке). Может, теперь Леонардо приедет на съемки в Магадан?Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Интересный факт: представитель прославленной династии сталеваров. Его отец был директором «Криворожстали», а дед руководил знаменитой Магниткой.

Цитата: «Наша Russia» - это очень острая сатира на те явления, которые, к сожалению, есть в нашем обществе и в нашей жизни».

Главное: узнав о переезде Носова в Магаданскую область, тагильчане запустили в соцсетях флешмоб с хештегом «#НосовНеУходи» и мольбами вернуться. Дело в том, что за пять с небольшим лет (Сергей Носов стал мэром Нижнего Тагила в октябре 2012 года, набрав рекордные 92% голосов) город преобразился до неузнаваемости. По всему городу были установлены наружное освещение и - для безопасности - камеры видеонаблюдения. Проведена реставрация местного драмтеатра и набережной Тагильского пруда, которую теперь местные жители называют не иначе как Тагильской лагуной.

Алтайский край - Виктор Томенко

Возраст: 47 лет.

Кто по образованию: инженер-экономист.

Предыдущее место работы: первый заместитель губернатора Красноярского края.

Интересный факт: любитель баскетбола, умеет жонглировать несколькими мячами.

Цитата: «Мы - не то, что думаем о себе. А то, что о нас думают другие».

Главное: много лет проработал в структурах «Норильского никеля». В Красноярске руководил правительствами при трех губернаторах.

- Это человек с феноменальной памятью. Читает «Онегина» наизусть, но цифр краевой экономики и краевого бюджета помнит еще больше, - признается красноярский депутат Алексей Клешко. - Очень работоспособный и внимательный к людям.

Ямало-Ненецкий АО - Дмитрий Артюхов

Возраст: 30 лет.

Кто по образованию: экономист. Имеет международную степень магистра (MBA) в Сингапуре.

Предыдущее место работы: заместитель губернатора Ямало-Ненецкого АО.

Интересный факт: самый молодой руководитель российского региона.

Цитата: «Сейчас помочь Арктике есть много желающих. Не задушили бы в объятиях...»

Главное: Молодой врио губернатора Ямала с политикой подружился в ранней юности. Как-никак его отец, Андрей Артюхов, был председателем Думы ЯНАО. Сейчас же Артюхов-старший занимает должность первого председателя Тюменской областной думы. Узнав о назначении сына, он не стал лишний раз тревожить его и отправил поздравление по WhatsApp.

МНЕНИЕ

Георгий Бовт, политолог: Новых губернаторов учили ложиться под танки? Это им пригодится

Чего ждать от кадровых перестановок в регионах?

О том, что собой представляют новички российской управленческой элиты, своим мнением на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM)поделился известный политолог и публицист Георгий БОВТ. (подробности)

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники