Яковенко в посольстве России в Великобритании сменил Иван Володин

Посол России в Великобритании Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию. В посольстве России подтвердили отставку дипломата. Как отмечено в сообщении дипломатического представительства России, миссия завершена 24 августа. В этот же день Яковенко отбыл в Россию.

"Временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин", - отмечено в сообщении посольства России.