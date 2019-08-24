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Яковенко в посольстве России в Великобритании сменил Иван Володин
24 августа 2019, 20:54 • 41 • Политика
Посол в Британии Яковенко завершил миссию и вернулся в Россию. Иван Володин сменил Яковенко в посольстве.
Посол России в Великобритании Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию. В посольстве России подтвердили отставку дипломата. Как отмечено в сообщении дипломатического представительства России, миссия завершена 24 августа. В этот же день Яковенко отбыл в Россию.
"Временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин", - отмечено в сообщении посольства России.
Добавим, Александр Яковенко исполнял обязанности посла России в Великобритании с 2011 года.
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