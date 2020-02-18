Яков, сын Иосифа Джугашвили

Джугашвили Яков Иосифович (1907 ‒ 1943): старший лейтенант, старший сын И. В. Сталина, погиб во время Великой Отечественной войны в концлагере.

© Александр Гальперин Ордена на груди ветерана Великой Отечественной войны

Мать Якова Джугашвили, Екатерина Сванидзе, первая жена Сталина, вскоре после рождения сына умерла от брюшного тифа. До 14 лет Яков ни разу не видел отца. Его воспитывала тетка – в Грузии. Сталин о нем вспоминал редко. Впервые отец увидел сына в 1921 году. Он к тому времени состоял в браке с Надеждой Алилуевой, у них родился сын Василий.

Поначалу Яков говорил только по-грузински, был застенчивым и молчаливым юношей. Сталина он явно раздражал, отец даже называл его волчонком. Вроде бы как в шутку…

А потом Яков, вопреки воле отца, решил жениться на однокласснице, дочери священника. Начались ссоры. Однажды после очередного выяснения отношений с отцом Яков попытался застрелиться, но остался жив – пуля прошла навылет. Сталин был вне себя и написал жене: "Передай Яше от меня, что он поступил как хулиган и шантажист, с которым у меня нет, и не может быть больше ничего общего". А при встрече отец издевательски скажет сыну: "Ха, не попал!".

© РИА Новости Иосиф Сталин на военном параде на Красной площади 7 ноября 1941 года

Потом все-таки Сталин простил сына. Однако заставил Якова, вопреки его желанию, выбрать карьеру военного. Он окончил Артиллерийскую академию. В июле 1941 года воевал в Белоруссии. 7 июля за бой у реки Черногостница под Сенно Витебской области наряду с другими бойцами командир батареи Джугашвили был представлен к ордену Красного Знамени за уничтожение нескольких орудий противника и около роты фашистов. "Красная звезда" писала: "Изумительный пример подлинного героизма показал в боях под Витебском командир батареи Яков Джугашвили. В ожесточенном бою он до последнего снаряда не оставлял своего поста, уничтожая врага".

Но ордена Яков получить не успел – попал в плен…

Фашисты вовсю использовали его имя для пропаганды. "А вы знаете, кто это? ‒ спрашивала немецкая листовка. ‒ Это Яков Джугашвили, который сдался в плен под Витебском вместе с тысячами других командиров и бойцов. Следуйте примеру сына Сталина, он жив, здоров и чувствует себя прекрасно".

© РИА Новости / Борис Кудояров Бойцы Красной Армии в окопах. 1942

Для некоторых красноармейцев в тот тяжелый год поражений и отступлений такие листовки вполне могли стать поводом для сдачи в плен. Однако скептиков было гораздо больше. Одни считали, что фото на листовке фальшивое, другие полагали, что сын Сталина действительно мог попасть в плен, но его сотрудничество с гитлеровцами – лживая выдумка. Как бы то ни было, листовка скоро перестала работать, а новых материалов с сыном Сталина у немцев не появилось. После войны в архиве министерства авиации Третьего рейха в Берлине был найден оригинал протокола допроса Джугашвили. Яков заявлял, что он с гордостью защищал свою страну и ее политическую систему, и отказывался идти на какие бы то ни было компромиссы с нацистами.

Г.К. Жуков в мемуарах вспоминал, что во время одной из прогулок Сталин задумчиво произнес: "Не выбраться Якову из плена. Расстреляют его душегубы. По наведенным справкам, держат его изолированно от других военнопленных и агитируют за измену Родине".

Помолчав где-то с минуту, твердо добавил: "Нет, Яков предпочтет любую смерть, но не измену Родине".

© РИА Новости Командир корпуса Георгий Константинович Жуков во время боевых действий на Халхин-Голе

В концлагерях Яков Джугашвили вел себя мужественно. Покончил жизнь самоубийством 14 апреля 1943 года в Заксенхаузене, бросившись на колючую проволоку, подключенную к току высокого напряжения. По показаниям, после этого охранник выстрелил пленному в голову. Однако, согласно протоколу вскрытия, часовой стрелял уже в мертвеца.

На колючей проволоке мертвый Джугашвили провисел 24 часа, пока не поступило личное распоряжение Гиммлера снять труп. Тело Джугашвили было кремировано, а урна с прахом отправлена в Главное управление имперской безопасности. Но никаких документов на сей счет не сохранилось.

Кстати, судьба Якова Джугашвили до сих пор вызывает много споров. И хотя еще в 2007 году Федеральная служба безопасности официально заявила, что сын Сталина действительно был в немецком плену, некоторые исследователи продолжают утверждать, что его пленение – провокация нацистской разведки…

© РИА Новости Актеры Михаил Ульянов и Бухути Закариадзе в фильме "Освобождение"

О Якове Джугашвили долго ничего не говорили, его имя даже не упоминалось. Единственным источником, из которого многие узнали о судьбе старшего сына Сталина, стал фильм "Освобождение" Юрия Озерова. Там есть эпизод, где в ответ на предложение фашистского командования обменять Якова Джугашвили на фельдмаршала Паулюса, Сталин изрекает крылатую фразу: "Я солдата на фельдмаршала не меняю".

Но документальных подтверждений этим словам не найдено.

И только 28 октября 1977 года Президиум Верховного Совета СССР восстановил историческую справедливость: секретным указом Яков Иосифович Джугашвили был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik