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Яков, сын Иосифа Джугашвили
18 февраля 2020, 09:54 • 129 • Аналитика
Джугашвили Яков Иосифович (1907 ‒ 1943): старший лейтенант, старший сын И. В. Сталина, погиб во время Великой Отечественной войны в концлагере.
Мать Якова Джугашвили, Екатерина Сванидзе, первая жена Сталина, вскоре после рождения сына умерла от брюшного тифа. До 14 лет Яков ни разу не видел отца. Его воспитывала тетка – в Грузии. Сталин о нем вспоминал редко. Впервые отец увидел сына в 1921 году. Он к тому времени состоял в браке с Надеждой Алилуевой, у них родился сын Василий.
Поначалу Яков говорил только по-грузински, был застенчивым и молчаливым юношей. Сталина он явно раздражал, отец даже называл его волчонком. Вроде бы как в шутку…
А потом Яков, вопреки воле отца, решил жениться на однокласснице, дочери священника. Начались ссоры. Однажды после очередного выяснения отношений с отцом Яков попытался застрелиться, но остался жив – пуля прошла навылет. Сталин был вне себя и написал жене: "Передай Яше от меня, что он поступил как хулиган и шантажист, с которым у меня нет, и не может быть больше ничего общего". А при встрече отец издевательски скажет сыну: "Ха, не попал!".
Потом все-таки Сталин простил сына. Однако заставил Якова, вопреки его желанию, выбрать карьеру военного. Он окончил Артиллерийскую академию. В июле 1941 года воевал в Белоруссии. 7 июля за бой у реки Черногостница под Сенно Витебской области наряду с другими бойцами командир батареи Джугашвили был представлен к ордену Красного Знамени за уничтожение нескольких орудий противника и около роты фашистов. "Красная звезда" писала: "Изумительный пример подлинного героизма показал в боях под Витебском командир батареи Яков Джугашвили. В ожесточенном бою он до последнего снаряда не оставлял своего поста, уничтожая врага".
Но ордена Яков получить не успел – попал в плен…
Фашисты вовсю использовали его имя для пропаганды. "А вы знаете, кто это? ‒ спрашивала немецкая листовка. ‒ Это Яков Джугашвили, который сдался в плен под Витебском вместе с тысячами других командиров и бойцов. Следуйте примеру сына Сталина, он жив, здоров и чувствует себя прекрасно".
Для некоторых красноармейцев в тот тяжелый год поражений и отступлений такие листовки вполне могли стать поводом для сдачи в плен. Однако скептиков было гораздо больше. Одни считали, что фото на листовке фальшивое, другие полагали, что сын Сталина действительно мог попасть в плен, но его сотрудничество с гитлеровцами – лживая выдумка. Как бы то ни было, листовка скоро перестала работать, а новых материалов с сыном Сталина у немцев не появилось. После войны в архиве министерства авиации Третьего рейха в Берлине был найден оригинал протокола допроса Джугашвили. Яков заявлял, что он с гордостью защищал свою страну и ее политическую систему, и отказывался идти на какие бы то ни было компромиссы с нацистами.
Г.К. Жуков в мемуарах вспоминал, что во время одной из прогулок Сталин задумчиво произнес: "Не выбраться Якову из плена. Расстреляют его душегубы. По наведенным справкам, держат его изолированно от других военнопленных и агитируют за измену Родине".
Помолчав где-то с минуту, твердо добавил: "Нет, Яков предпочтет любую смерть, но не измену Родине".
В концлагерях Яков Джугашвили вел себя мужественно. Покончил жизнь самоубийством 14 апреля 1943 года в Заксенхаузене, бросившись на колючую проволоку, подключенную к току высокого напряжения. По показаниям, после этого охранник выстрелил пленному в голову. Однако, согласно протоколу вскрытия, часовой стрелял уже в мертвеца.
На колючей проволоке мертвый Джугашвили провисел 24 часа, пока не поступило личное распоряжение Гиммлера снять труп. Тело Джугашвили было кремировано, а урна с прахом отправлена в Главное управление имперской безопасности. Но никаких документов на сей счет не сохранилось.
Кстати, судьба Якова Джугашвили до сих пор вызывает много споров. И хотя еще в 2007 году Федеральная служба безопасности официально заявила, что сын Сталина действительно был в немецком плену, некоторые исследователи продолжают утверждать, что его пленение – провокация нацистской разведки…
О Якове Джугашвили долго ничего не говорили, его имя даже не упоминалось. Единственным источником, из которого многие узнали о судьбе старшего сына Сталина, стал фильм "Освобождение" Юрия Озерова. Там есть эпизод, где в ответ на предложение фашистского командования обменять Якова Джугашвили на фельдмаршала Паулюса, Сталин изрекает крылатую фразу: "Я солдата на фельдмаршала не меняю".
Но документальных подтверждений этим словам не найдено.
И только 28 октября 1977 года Президиум Верховного Совета СССР восстановил историческую справедливость: секретным указом Яков Иосифович Джугашвили был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
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